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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فواديسواف ريمونت.. تعرف على مسيرة أديب نوبل البولندي

الأديب البولندي فواديسواف
الأديب البولندي فواديسواف ريمونت

تمر اليوم ذكرى رحيل الأديب البولندي فواديسواف ريمونت الحاصل على جائزة نوبل في الأدب لسنة 1924، حيث إنه كتب عددًا كبيرًا من الروايات التي حظيت بإشادة واسعة النطاق جائزة نوبل.

 

ولد ريموند في قرية كوبيل فيلكي بوسط بولندا عام 1867، والتي كانت تحت السيطرة الروسية في ذلك الوقت، تعلم القراءة والكتابة على يد كاهن محلي في القرية، ثم انتقل إلى وارسو حيث حصل على دبلوم في الآداب.

 

عمل خلال مسيرته المهنية في عدة مجالات، منها عمله في الفرق العسكرية، كممثل متجول، ثم كعامل في السكك الحديدية. استقر بعد ذلك في وارسو، وقرر حينها أن يتفرغ بالكامل للكتابة، لكنه لم يلتزم بما قرره، إذ عمل بالإضافة إلى كتاباته مراسلا لإحدى الصحف وزار العديد من العواصم الأوروبية مثل برلين. بروكسل ولندن. سافر إلى الولايات المتحدة بعد نهاية الحرب العالمية الأولى. وخلال إحدى رحلاته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تعرض لحادث عام 1900، أثر على صحته طوال حياته.

 

وقد أثرى ريموند المكتبة العالمية بالعديد من الأعمال الأدبية، له العديد من الروايات والقصص أبرزها «الموت» قصة قصيرة نشرها عام 1893، و«الصيني» الصادرة عام 1894، وروايتي «المهرجون والخفاش» عام 1797 والتي فيها يصف الفترة التي اتحدت فيها بولندا مع ليتوانيا، إلى جانب «الفلاحين» وهي الرواية التي نال عنها جائزة نوبل والتي نشرها عام 1904 وكتبها أثناء إقامته في نورماندي، ومن رواياته الشهيرة الأخرى.

الأديب البولندي فواديسواف ريمونت جائزة نوبل في الأدب جائزة نوبل السيطرة الروسية الفرق العسكرية المهرجون والخفاش

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