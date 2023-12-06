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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لأول مرة .. النصر يسجل رقما قياسيا جديدا بدوري أبطال آسيا

صدى البلد

تعادل فريقا النصر السعودي و الاستقلال الطاجيكي بالمباراة التى أقيمت أمس الثلاثاء 1- 1 خلال دور المجموعات في دوري أبطال آسيا .

 

وبهذا التعادل بين الفريقين ينتهى دور المجموعات ، ليحقق النصر السعودي رقم قياسي جديد ، وهو إنهاء مشاركته في دور المجموعات في دوري أبطال آسيا بلا خسارة للمرة الأولى في تاريخه .

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الهلال السعودي يضرب رقما تاريخيا جديدا بعد التغلب على النصر بثلاثية

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النصر السعودي يتأهل إلى دور الـ 16 لدوري أبطال أسيا

وكان قد لعب النصر السعودي 4 مباريات متتالية وحقق الفوز على كلا من بيرسبوليس والاستقلال والدحيل "مرتين" .

 

بالإضافة إلى أنه تعادل مع بيرسبوليس والاستقلال في الجولتين الأخيرتين .

 

وتعرض النصر إلى خسارة واحدة على الأقل في مشاركاته السابقة بدور المجموعات الآسيوي، مثلما حدث في نسخة 2021 عندما تلقى خسارة مفاجئة أمام الوحدات الأردني 2-1، و2020 أمام العين الإماراتي بهدف دون رد.

 

وفي نسخة 2019 تلقى الأصفر هزيمتين مبكرتين أمام الوصل الإماراتي وذوب آهن الإيراني، وهو ما حدث في نسختي 2011 و2015، علماً بأنه تأهل في الأولى والثانية بينما ودع دور المجموعات في الثالثة.

 

وعرف النصر أسوأ مشاركاته في دوري أبطال آسيا في نسخة 2016 عندما تلقى 3 هزائم ثقيلة أمام الدحيل القطري (4-0) وذوب آهن (3-0 ذهاباً ومثلها إياباً).

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