الهلال السعودي يضرب رقما تاريخيا جديدا بعد التغلب على النصر بثلاثية

حقق نادي الهلال السعودي رقما تاريخيا جديدا بعد أن تغلب على غريمه التقليدي نادي النصر بثلاثية مساء أمس ليتصدر ترتيب دوري روشن بينما ينتظره ارقام أخرى.

أوصبح الهلال أول فريق يصل إلى 900 هدف، عبر تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، بعد فوزه الكبير على غريمه التقليدي النصر، بثلاثية نظيفة، في ديربي الرياض، والذي جمعهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري روشن.



وسجل الصربي ألكسندر ميتروفيتش، الهدف الثالث لفريق الهلال فى شباك النصر، بالدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع للمباراة، وهو الهدف رقم 900 للزعيم في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

ونجح الهلال في تحقيق فوزه الثامن على التوالي في دوري روشن خلال الموسم الحالي، وذلك للمرة الأولى منذ 5 مواسم، يصل فيها إلى هذا العدد من الفوز المتتالي.



وجاء الشوط الأول من اللقاء، سريع من جانب الفريقين، حيث أهدر نجوم الفريقين العديد من الفرص التى سنحت للجانبين، بجانب تألق الحراس خلال أول 45 دقيقة من زمن المباراة.

وفى الشوط الثاني، نجح الهلال، فى تسجيل 3 أهداف، عن طريق الصربي ميلينكوفيتش سافيتش، من ضربة رأسية رائعة سكنت على يمين حارس النصر.

وأضاف مواطنه ألكسندر ميتروفيتش، هدفين فى دقيقتين، وبالتحديد فى الدقيقتين 90 والثانية من الوقت بدلا من الضائع للمباراة.

وتعرّض على البليهي، مدافع الهلال، للطرد فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع للمباراة.



وعزز الهلال صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 41 نقطة، بينما تجمد رصيد النصر عند 34 نقطة فى المركز الثاني