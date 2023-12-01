عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

155 إصابة بين الجماهير خلال مباراة الهلال والنصر بالدوري السعودي.. تفاصيل

جماهير ديربي الرياض
جماهير ديربي الرياض

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي اليوم  عن استقبال 155 بلاغاً أثناء مباراة الهلال والنصر ضمن الجولة الـ 15 بدوري روشن السعودي لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).

وأضافت هيئة الهلال الأحمر "تسجيل 90 حالة مرضية و65 حالة إصابة أثناء المواجهة".

حقق الهلال فوزا كبيرا على ضيفه النصر في ديربي الرياض بثلاثية نظيفة، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية في قمة الجولة 15 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل هدف الهلال الأول سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة 64 ، وسجل ألكسندر ميتروفيتش هدفين آخرين في الدقيقة 90، و90+2 من عمر اللقاء.

وأعلن جورجي جيسوس، مدرب الهلال تشكيل فريقيه للمباراة المرتقبة مع النصر في ديربي الرياض على استاد مدينة الملك فهد الرياضية في قمة الجولة 15 من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهد تشكيل الهلال عودة ميتروفيتش بعد غيابه عن تشكيلة مباراة نافباخور الأوزبكي الأخيرة في دوري أبطال آسيا.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، متفوقًا على النصر، الذي يأتي ثانيًا. 

 

الهلال الاحمر السعودي مباراة الهلال والنصر دوري روشن السعودي الدوري السعودي للمحترفين الهلال الهلال والنصر النصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنها رسميا| أزمة الدولار إلى زوال .. صدمة السوق السوداء وهذا سعره الآن

عاجل.. ننشر بنود توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل

إصابة مزمنة.. نجم الأهلي السابق يثير قلق جماهير الأحمر على إمام عاشور

انخفاض سعر الزيت| بشرى سارة من “التموين” قبل صرف حصص ديسمبر.. و3 مليارات جنيه دعم شهري

مقابل زيزو..4 صفقات سوبر على أعتاب الزمالك بينهم مهاجم دولي

نامت وصحيت حامل .. مفاجأة في قضية طالبة المدرسة بالمطرية

تنبيه عاجل من الأرصاد للمواطنين حتى نهاية الأسبوع بشأن الأمطار.. فيديو

كهربا يجمع غرامة الزمالك كاملة.. والأزمة تنتهي خلال ساعات

موضوعات متعلقة

خرج عن شعوره بهذا الفعل.. جماهير الهلال تستفز رونالدو عقب ديربي الرياض

ريال مدريد يسعى لضم الصفقة الحلم.. من هو؟

ميتروفيتش تفوق على رونالدو.. الهلال يضرب النصر بثلاثية نظيفة بالدوري السعودي

1- 0 .. الهلال يتقدم على النصر في ديربي الرياض بالدوري السعودي

ديربي الرياض.. التعادل السلبي يسيطر على أحداث مباراة الهلال والنصر بالدوري السعودي

ضمك يعود بفوز ثمين من أرض الفيحاء بالدوري السعودي

حكم جديد على مرتضى منصور في سب وقذف محامٍ شهير .. غدا

سيراميكا كليوباترا يهزم البنك الأهلي بهدف نظيف في الدوري

ترشيحاتنا

حزب مصر الحديثة بالشرقية ينظم مؤتمرا جماهيريا لتأييد انتخاب السيسي رئيسا

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 140 ألف جنيه

أخبار مصر| السيسي يوجه رسالة للمصريين.. وهذه حقيقة قصف معبر رفح

أخبار التعليم| القصة الكاملة لواقعة تقطيف الملوخية في المدرسة .. وقرار عاجل لمعاقبة المتورطين.. الظواهر الفلكية تزين سماء مصر خلال ديسمبر

القسام تعلن قصف تجمعات للقوات الإسرائيلية في شمال وجنوب غزة

زعيم حزب عربي في إسرائيل يدعو المقاومة الفلسطينية لإلقاء السلاح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لفستان نادين نسيب نجيم في مهرجان البحر الأحمر

ملوخية في الفصل|مشهد لا يتكرر سوى بالأفلام..ماذا يحدث بإدارة ميت غمر التعليمية

بشرى سارة لهؤلاء| وظائف خالية بوزارة الكهرباء.. التخصصات والشروط كاملة

بفستان أبيض مرصع.. كارمن سليمان بإطلالة لافتة في مهرجان البحر الأحمر

فيديو

تفاصيل درامية.. قصة أسير إسرائيلي روسي الجنسية لدى حماس

بصورة مفاجئة.. محمد رمضان يعتذر لـ عمرو أديب والأخير يرد

جد الطفلة الشهيدة ريم «روح الروح» يعثر على ألعابها وسط الركام.. شاهد

هجوم غير مسبوق.. إسرائيل على علم بهجوم حماس منذ أكثر من عام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

اﻟﻤﺰﻳﺪ