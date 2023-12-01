155 إصابة بين الجماهير خلال مباراة الهلال والنصر بالدوري السعودي.. تفاصيل

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي اليوم عن استقبال 155 بلاغاً أثناء مباراة الهلال والنصر ضمن الجولة الـ 15 بدوري روشن السعودي لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).

وأضافت هيئة الهلال الأحمر "تسجيل 90 حالة مرضية و65 حالة إصابة أثناء المواجهة".

حقق الهلال فوزا كبيرا على ضيفه النصر في ديربي الرياض بثلاثية نظيفة، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية في قمة الجولة 15 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل هدف الهلال الأول سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة 64 ، وسجل ألكسندر ميتروفيتش هدفين آخرين في الدقيقة 90، و90+2 من عمر اللقاء.

وأعلن جورجي جيسوس، مدرب الهلال تشكيل فريقيه للمباراة المرتقبة مع النصر في ديربي الرياض على استاد مدينة الملك فهد الرياضية في قمة الجولة 15 من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهد تشكيل الهلال عودة ميتروفيتش بعد غيابه عن تشكيلة مباراة نافباخور الأوزبكي الأخيرة في دوري أبطال آسيا.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، متفوقًا على النصر، الذي يأتي ثانيًا.