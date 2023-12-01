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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خرج عن شعوره بهذا الفعل.. جماهير الهلال تستفز رونالدو عقب ديربي الرياض

رونالدو
رونالدو

استفزت جماهير نادي الهلال السعودي، كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، عقب انتهاء لقاء ديربي الرياض، ما جعله يخرج عن شعوره.

وأثناء خروج رونالدو من الملعب؛ هتفت الجماهير ضد رونالدو، مرددة: “ميسي.. ميسي.. ميسي.. ميسي”؛ ليخرج بعدها رونالدو غاضبا، وتحدث مع أحد منظمي المباراة حول ما حدث من الجماهير.

وحقق الهلال فوزا كبيرا على ضيفه النصر، في ديربي الرياض، بثلاثية نظيفة، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية، في قمة الجولة 15 من الدوري السعودي للمحترفين.

رونالدو غاضب 

وسجل هدف الهلال الأول سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة 64 ، وسجل ألكسندر ميتروفيتش هدفين آخرين في الدقيقة 90، و90+2 من عمر اللقاء.

وشهد تشكيل الهلال، عودة ميتروفيتش، بعد غيابه عن تشكيلة مباراة نافباخور الأوزبكي الأخيرة في دوري أبطال آسيا.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، متفوقًا على النصر، الذي يأتي ثانيًا. 

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