ليفربول يتلقى ضربة موجعة في صفقته المنتظرة| من هو؟

تلقى ليفربول ضربة قوية لآماله في الانتقالات، حيث أفادت تقارير أن نيوكاسل يونايتد اقترب من لاعب خط وسط مانشستر سيتي كالفين فيليبس، ويستعد فريق الماكبايس للتحرك بسرعة للتعاقد مع لاعب خط الوسط، الذي لديه العديد من العروض في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وانتقل نجم ليدز يونايتد السابق كالفين فيليبس إلى ملعب الاتحاد قبل موسم 2022-23، لكنه فشل في فرض نفسه على المدرب بيب جوارديولا، وتم توقيع لاعب خط الوسط الإنجليزي لتوفير غطاء لرودري، لكنه لم يحصل على فرصة لإثبات همته.

وتواصلت العديد من الأندية مع فيليبس بشأن انتقاله في الصيف، لكن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا اختار البقاء مع مانشستر سيتي والقتال من أجل مكانه، ولقد شارك أساسيًا مرة واحدة فقط هذا الموسم، حيث لعب إجمالي 215 دقيقة، أي ما يزيد قليلاً عن مباراتين ويقال إنه الآن مستعد لمغادرة النادي.

كان الفضل في اهتمام ليفربول بلاعب ليدز يونايتد السابق، لكن الريدز قرروا أخذ الأمور ببطء، بعد التوقيع مع واتارو إندو، ولا يزال يورجن كلوب يريد أن يحصل فريقه على لاعب خط وسط دفاعي أثبت كفاءته في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويعد كالفين فيليبس من بين أهدافهم.

وسرق نيوكاسل يونايتد مسيرة ليفربول من خلال إجراء استفسارات أولية مع مانشستر سيتي بشأن شروط الصفقة، وفقًا للصحفي رودي جاليتي، ويحتاج فريق الماكبايس إلى لاعب خط وسط جديد في مركزه، وسوف يناسب اللاعب الدولي الإنجليزي الفاتورة.

وإن الحظر الذي فرضه ساندرو تونالي بسبب تورطه في المراهنة يعني أن نيوكاسل يجب أن يستهدف لاعب خط وسط جديد في يناير، ولقد تم إبلاغ النادي بأن مانشستر سيتي على استعداد لبيع فيليبس، الذي وقعوا عليه مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، بمجرد تقديم عرض مناسب.



يرتبط ليفربول بأهداف متعددة في خط الوسط



وأعطى ليفربول الأولوية لتوظيف خط الوسط في فترة الانتقالات الصيفية، بعد أن فشل في إضافة أي لاعب خط وسط لسنوات عديدة، وسعى النادي إلى استبدال خط الوسط المتقدم في السن وفعل ذلك من خلال التعاقد مع العديد من لاعبي خط الوسط الشباب.

وأنفق الريدز مبالغ كبيرة على لاعبي خط الوسط الشباب ليحلوا محل جوردان هندرسون وفابينيو ونابي كيتا وأليكس أوكسليد تشامبرلين في الصيفن ولقد وقعوا مع دومينيك زوبوسزلاي، وأليكسيس ماكاليستر، ورايان جرافنبرتش، وواتارو إندو في الصيف، وقد ظهروا بانتظام مع الفريق.

ولا يزال ليفربول حريصًا على التعاقد مع لاعبي خط الوسط الآخرين، وقد وضعوا أنظارهم على أهداف متعددة، ولقد تم ربطهم مع نجم نيس جيفرين تورام ونجم مانشستر سيتي فيليبس، وفقًا لـ CaughtOffside، حيث يتطلعون إلى إضافة الجودة إلى فريقهم.