استشاري يقدم نصائح لتجنب الإصابة بالأنفلونزا.. وضرورة الأمصال

قدم الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقا، الإجراءات و النصائح العامة لتجنب الإصابة بالأنفلونزا، مشددا على ضرورة التعرض للشمس، واستنشاق الهواء النظيف و ممارسة الرياضة.

وأضاف "عقبة"، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، أن التغذية الصحية بدون مبالغة أو إفراط من أهم النصائح لتجنب الإصابة بالأنفلونزا، بجانب النوم بشكل كافي و البعد عن الضغوط النفسية، مؤكدا أن كل ما سبق من نصائح يقوي الجهاز المناعي ويجعله في حالة توازن ليقاوم الأمراض.

وشدد "عقبة"، على ضرورة الراحة و إجازة الشخص المصاب بالأنفلونزا، و يمتنع عن الوجود في أماكن مغلقة مع ناس أصحاء يمكن أن يتضرروا، ككبار السن أو الأطفال، مؤكدا على ضرورة غسل الأيدي باستمرار.

لقاحات الانفلونزا

ولفت، إلى أن الحصول على إجراءات حماية متخصصة يتوجب الحصول على لقاحات الانفلونزا إن لزم الأمر، موضحا أن لقاح الأنفلونزا يوصى به للأطفال من سن 6 أشهر، و يصلح أيضا للحوامل و كبار السن و من يعانون من أمراض مزمنة أو تنفسية.

