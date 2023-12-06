عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري يقدم نصائح لتجنب الإصابة بالأنفلونزا.. وضرورة الأمصال

صدى البلد

قدم الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقا، الإجراءات و النصائح العامة لتجنب الإصابة بالأنفلونزا، مشددا على ضرورة التعرض للشمس، واستنشاق الهواء النظيف و ممارسة الرياضة.

 

وأضاف "عقبة"، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، أن التغذية الصحية بدون مبالغة أو إفراط من أهم النصائح لتجنب الإصابة بالأنفلونزا، بجانب النوم بشكل كافي و البعد عن الضغوط النفسية، مؤكدا أن كل ما سبق من نصائح يقوي الجهاز المناعي ويجعله في حالة توازن ليقاوم الأمراض.

وشدد "عقبة"، على ضرورة الراحة و إجازة الشخص المصاب بالأنفلونزا، و يمتنع عن الوجود في أماكن مغلقة مع ناس أصحاء يمكن أن يتضرروا، ككبار السن أو الأطفال، مؤكدا على ضرورة غسل الأيدي باستمرار.

لقاحات الانفلونزا

ولفت، إلى أن الحصول على إجراءات حماية متخصصة يتوجب الحصول على لقاحات الانفلونزا إن لزم الأمر، موضحا أن لقاح الأنفلونزا يوصى به للأطفال من سن 6 أشهر، و يصلح أيضا للحوامل و كبار السن و من يعانون من أمراض مزمنة أو تنفسية. 
 

أشرف عقبة المناعة الأنفلونزا أهم النصائح لتجنب الإصابة بالأنفلونزا لقاحات الإنفلونزا الجهاز المناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

800 جنيه|هزة قوية تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

هل تصل سيول مرسى علم إلى القاهرة؟.. الأرصاد تفجّر مفاجأة

عمرو أديب يزايد على دور مصر بغزة.. وصفعة قوية تنتظره خلال ساعات

فرمان كولر| سر استبعاد أحمد عبدالقادر من مونديال الأندية.. وأول رد فعل للاعب

سقوط عصابة السكر| قرار مفاجئ من التموين.. وانتهاء الأزمة في هذا الموعد

سقوط لصوص الغلابة| الكشف أخيراً عن المتسبب في أزمة السكر.. وبشرى سارة للمصريين

الاعتذار شيمة الأقوياء.. أسامة كمال يعطي درسًا لـ عمرو أديب على الهواء|شاهد

ترشيحاتنا

فى أحدث ظهور لها.. ابنة مروة عبدالمنعم: عايزة أتحجب وماما مش عايزة عادي

إصابة 16 شخصا بالأقصر إثر انقلاب سيارة ميكروباص

مفاجأة بشأن أسماء المرشحين للرحيل عن الأهلي في يناير

سوف تدفع ثمنا باهظا.. أردوغان يحذر إسرائيل بشأن قادة حماس المتواجدين بتركيا

اليوم.. مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للإعلان عن كافة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية 2024

سرايا القدس: قصفنا حشود العدو في بني سهيلا بقذائف هاون ورشقات صاروخية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مازن صبري: علاقة بوينج العسكرية مع مصر "إستراتيجية" وتركيزنا على السوق الأفريقي في المستقبل

الزعل يتسبب بالموت المفاجئ.. جمال شعبان يحسم الأمر

مطرز باللؤلؤ.. غادة عبد الرازق تتألق بفستان باللون الأسود من تصميم سامو هجرس

نصائح فعالة لحماية الأطفال من التقلبات الجوية.. الماء والفيتامينات أبرزها

فيديو

طفرة جينية| قبيلة إندونيسية يسبح أفرادها لقاع المحيط بدون معدات غوص.. فيديو

رحيل محمد عبدالمنعم.. الأهلي يحدد سعر اللاعب وهذا بديله في خط الدفاع

وعكة صحية .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ناهد فريد شوقي/فيديوجراف

سفيرة إسرائيل في بريطانيا تثير الجدل بتصريحاتها المتناقضة بفيديو عبر التيك توك|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

اﻟﻤﺰﻳﺪ