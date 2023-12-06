شبانة: الزمالك رفض دفع منحة تعاقد لعمر كمال عبدالواحد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي الزمالك رفض دفع منحة تعاقد قدرها 30 مليون جنيه للاعب عمر كمال عبدالواحد نجم فريق مودرن فيوتشر ، لضمه بداية من الموسم المقبل، مشيرا إلى أن طلبات اللاعب وراء التراجع عن التفاوض معه.

وقال شبانة ، في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على شاشة قناة etc الفضائية: "هناك محاولات مستمرة من الزمالك لحل أزمة سبورتنج لشبونة، والحل الأخير للنادي بدفع 50% من قيمة الغرامة وتقسيط الباقي على دفعة واحدة".

وأضاف: "الزمالك يسعى لضم صفقات جديدة خلال شهر يناير المقبل، للمنافسة على البطولات".



وعلى صعيد آخر، أكد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عقد جلسة مع لاعبي الفريق، للتأكيد على أهمية مواجهة شباب بلوزداد الجزائري، وطالب اللاعبين ببذل قصارى جهدهم والتركيز من أجل تحقيق الفوز.

وقال شبانة : "كولر أكد للاعبي الأهلي أهمية لقاء بلوزداد وضرورة تحقيق الفوز".

وأضاف: "هناك بعض اللاعبين قريبة من الخروج اعارة في يناير، مثل محمد الضاوي كريستو إلى نادي فيوتشر، وكذلك حمزة علاء الذي يريد اللعب أساسيا للمشاركة في الأولمبياد، وهناك أحاديث أيضا بشأن امكانية اعارة احمد عبدالقادر لأحد الأندية خارج مصر".

وأكمل: "هناك رغبة في الأهلي بالتعاقد مع احمد امين اوفا، لكن انبي يريد الحصول على مستحقاته المالية من صفقة حمدي فتحي أولا".