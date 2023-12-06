عبر مصر.. روسيا تعلن إرسال 27.5 طن من المساعدات الإنسانية إلى غزة

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، أن طائرة تابعة للوزارة سلمت شحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة تتكون من 27.5 طن من المواد الحيوية لسكان القطاع.

وذكرت وزارة الطوارئ الروسية، في بيان لها لوكالة “تاس” الروسية، أن "رحلة خاصة تديرها وزارة الطوارئ الروسية قامت بتسليم 27.5 طن من المساعدات الإنسانية".

وأضافت الوزارة أنه سيتم تسليم الشحنة لممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري الذين سيقومون بعد ذلك بنقلها إلى قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قالت الوزارة إن الشحنة تشمل مراتب وبطانيات ومستلزمات النظافة الشخصية ومنتجات غذائية، بما في ذلك أغذية الأطفال، وتم جمع هذه الدفعة الأخيرة من المساعدات الإنسانية بمبادرة من حكومة جمهورية إنجوشيا في منطقة شمال القوقاز الروسية.

وأرسلت وزارة الطوارئ 13 رحلة جوية لتوصيل مساعدات إلى مدينة العريش المصرية، تتكون من أكثر من 315 طنًا من المواد الغذائية والأدوية والملابس والأحذية وغيرها من الضروريات إلى غزة.