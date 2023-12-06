مصطفى بكري لـ«السيسي»: الشعب المصري معاك.. وكلنا وراك في خندق واحد

قال النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب: نقول لكل الذين تطاولوا على الرئيس عبد الفتاح السيسي والذين ألصقوا به التهم والأكاذيب لأنهم يبحثون عن مقعد سياسي، أن الشعب المصري كتلة واحدة وكيان واحد، الشعب المصري كله مع الرئيس السيسي، معقباً: "وهذا أبلغ تعبير أننا كلنا في خندق واحد.. احنا حافظين حدودنا من 7 آلاف سنة ومش هنيجي النهاردة نفرط في حدودنا.. لا أمريكا ولا إسرائيل ولا غيرهم احنا المصريين وهما لازم يعرفوا كدا".

وأضاف "بكري"، خلال مؤتمر لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية: إسرائيل مين دي.. دا شوية شباب من المقاومة يجعلوهم يفروا مثلما تفر الفئران .. والله أن المقاومة تعيد لنا المجد واستغرب على بعض الذين يتطاولون على المقاومة احنا مختلفين مع حماس أو غيرها لكننا ليس مختلفين على المقاومة ولا على تحرير الأرض فأي عدو لإسرائيل هو صديقي.

وتابع عضو مجلس النواب: الموقف السياسي المصري الحكيم والوطني لم يدخل في حروب جانبية ولا تصفية حسابات لكنه قال إن كلنا في خندق واحد دفاعا عن فلسطين وعن مصر، فقضية فلسطين هي قضية مصرية وقضية عربية ونحن جميعا كأمة واحدة.

واستكمل بكري: نقول للرئيس رسالة وسط هذا الحشد الرائع وهذه الرموز المحترمة، أننا جميعا معك ولا أحد فينا سيتكاسل عن الخروج للانتخابات لأن لما تخرج للانتخابات ترضي ضميرك الوطني وتعطي رسالة للعالم بأننا جميعا وراء الرئيس السيسي.