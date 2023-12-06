أمين "حماة الوطن": دشّنا مؤتمرات عديدة للتذكير بإنجازات الرئيس

قال طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، إنه متواجد في المؤتمر الجماهيري الحاشد الختامي للحزب والذي يظهر به كل كوادر الحزب، وذلك باستاد بترو سبورت في التجمع الخامس، موضحا أن حزب حماة الوطن أطلق مجموعة من المؤتمرات على مستوى كافة المحافظات، بل وتخطى الأمر جمهورية مصر وتواجدوا مع المصريين بالخارج في أكثر من دولة.

حماة الوطن يتحدث عن الانتخابات الرئاسية

وأضاف "نصير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أنه تمت توعية المصريين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا دعم الحزب للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، "أنا روحت إيطاليا عشان أشرف على حضور المصريين في الخارج، واللي كان فيه حشد كبير في آخر يومين من الانتخابات".

وتابع، أنه يوجد أكثر من مؤتمر في أكثر من محافظة، ويحاول الحزب أن يوصل للمواطن مجهود الدولة خلال الفترة الماضية، وتم توعية المواطن بأن يكون هناك ممارسة للحق الدستوري الذي يكفله القانون، وضرورة المشاركة في الانتخابات.

وواصل، أن إنجازات الرئيس السيسي في 10 سنوات في كفة، والحفاظ على الأمن القومي المصري في كفة أخرى، إذ أن الرئيس السيسي حافظ على أمن مصر القومي في فترة عصيبة للغاية مرت بها الدولة المصرية، والعمل على تطوير كافة الأجهزة الأمنية المختلفة وعلى رأسها القوات المسلحة المصرية.