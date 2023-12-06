الوطنية للانتخابات: 15 ألف قاض يشرفون على الانتخابات الرئاسية

أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم مراعاة توزيع اللجان بجميع أنحاء الجمهورية للتسهيل على الناخبين، لافتًا إلى أنه تم الاستجابة لكل طلبات تغيير مقار اللجان الانتخابية المقدمة من المواطنين.

وأضاف "بنداري"، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء، أنه سيتم غدًا نقل القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية حسب جدول زمني معد لذلك، مشيرًا إلى أن هناك 15 ألف قاض من أصل 26 ألف قاض يشرفون على الانتخابات الرئاسية.

وتابع المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم توجيه الدعوات لجميع السفارات المعتمدة لمتابعة العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنه تم قيد 14 منظمة و220 متابعًا دوليًا، و62 منظمة محلية و22540 متابعًا محليًا لعملية الانتخابات الرئاسية.