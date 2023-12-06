لمحبي الشوكولاتة.. طريقة عمل ترافلز بالأوريو

إذا كنت من محبي الحلويات فتعتبر حلوى الترافيل بالأوريو من أطباق الحلوى اللذيذة، ومن الوصفات سهلة التحضير، ويوجد الكثير من وصفات تحضير الترافل، ومن بينها ترافل الشوكولاتة، وفيما يلي طريقة عمل ترافلز بالأوريو.

طريقة عمل ترافلز بالأوريو

المقادير:

‏- 8 حبات بسكويت اوريو

‏- 50 جرام جبن كريم فيلادلفيا

‏- 100 جرام شكولاتة بيضاء مذوبة

‏- 2 بسكويت اوريو مجروش

طريقة التحضير:

فتتي حبات الاوريو وضعيها في وعاء مع جبن الكريم واخلطي جيداً حتى تتجانس المكونات.

قسمي المزيج إلى 6 كرات متوسطة الحجم وضعيها داخل قالب.

أدخليها إلى الثلاجة لمدة ساعة على الأقل حتى تصبح باردة.

اغمسي الكرات في الشكولاتة البيضاء وانثري القليل من الأوريو المجروش على وجهها.

اتركيها حتى تجف طبقة الشكولاتة ثم قدميها.