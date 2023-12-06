اشتعال النيران في رجل أثناء الصلاة داخل مسجد باليمن .. لهذا السبب|شاهد

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير أثار الرعب حيث يظهر فيه اشتعال النيران في رجل خلال أدائه للصلاة داخل أحد المساجد مما جعل الجميع في حيرة وفزع.

وأصاب المشهد المصلين بحالة من الذعر والارتباك، فأسرعوا بالخروج من المسجد، حيث يُظهر الفيديو حالة الفزع التي بدا عليها المصلون، وكان من بينهم أحد المعاقين، الذي حاول الهروب فسقط من فوق الكرسي.



وكشف عبد الله بن عبود الشريف عن مكان وقوع حادث نشوب الحريق في رجل أثناء الصلاة فقال: "في مأرب.. شاهد ماذا حدث في أحد مساجد مديرية الوادي أثناء الصلاة، برأيك ما هو سبب اشتعال النار في الرجل".

سر نشوب الحريق في رجل أثناء الصلاة

وعاد عبد الله بن عبود الشريف ليكشف سبب نشوب الحريق في رجل أثناء الصلاة، فقال: "للتوضيح سبب الاشتعال الرجل مسوي للكشاف بطارية هاتف وهذا صورة الكشاف".

في حين قال إبي عن السبب في نشوب الحريق في رجل أثناء الصلاة "بطارية الهاتف".. وعلق بست شوت قائلًا: "لو كانت النار اشتعلت في صمت لكان الصف الأول لم يلحظ ولا حس بحاجة، لكن الظاهر أن الحريق كان ليه صوت أفزع المصلين وكأنه انفجار فخافوا وقرروا الجري وتركوا الصلاة! اعتقد انفجار ولاعة! لكن أكيد سبب الحريق كان ليه صوت!"



جدير بالذكر أنه من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى انفجار بطاريات الهواتف، بحسب المتخصصين، هي وضع المستخدم للجهاز في جيبه الخلفي والجلوس عليه في الوضعية نفسها.