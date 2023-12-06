عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اشتعال النيران في رجل أثناء الصلاة داخل مسجد باليمن .. لهذا السبب|شاهد

اشتعال النيران في
اشتعال النيران في رجل أثناء الصلاة داخل مسجد

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير أثار الرعب حيث يظهر فيه اشتعال النيران في رجل خلال أدائه للصلاة داخل أحد المساجد مما جعل الجميع في حيرة وفزع.

txt

تخصيص 5 آلاف مسجد لبرنامج حصن طفلك بالقرآن في عطلة نصف العام

txt

بيان عاجل من أمريكا بشأن وقف إطلاق النار في غزة

وأصاب المشهد المصلين بحالة من الذعر والارتباك، فأسرعوا بالخروج من المسجد، حيث يُظهر الفيديو حالة الفزع التي بدا عليها المصلون، وكان من بينهم أحد المعاقين، الذي حاول الهروب فسقط من فوق الكرسي.


وكشف عبد الله بن عبود الشريف عن مكان وقوع حادث نشوب الحريق في رجل أثناء الصلاة فقال: "في مأرب.. شاهد ماذا حدث في أحد مساجد مديرية الوادي أثناء الصلاة، برأيك ما هو سبب اشتعال النار في الرجل".

سر نشوب الحريق في رجل أثناء الصلاة
وعاد عبد الله بن عبود الشريف ليكشف سبب نشوب الحريق في رجل أثناء الصلاة، فقال: "للتوضيح سبب الاشتعال الرجل مسوي للكشاف بطارية هاتف وهذا صورة الكشاف".

 

في حين قال إبي عن السبب في نشوب الحريق في رجل أثناء الصلاة "بطارية الهاتف".. وعلق بست شوت قائلًا: "لو كانت النار اشتعلت في صمت لكان الصف الأول لم يلحظ ولا حس بحاجة، لكن الظاهر أن الحريق كان ليه صوت أفزع المصلين وكأنه انفجار فخافوا وقرروا الجري وتركوا الصلاة! اعتقد انفجار ولاعة! لكن أكيد سبب الحريق كان ليه صوت!"


جدير بالذكر أنه من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى انفجار بطاريات الهواتف، بحسب المتخصصين، هي وضع المستخدم للجهاز في جيبه الخلفي والجلوس عليه في الوضعية نفسها.

النار اشتعال النار في رجل المساجد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

إقبال ممتاز.. أيهما أفضل شهادة «الأهلي فورا» أم «القمة»؟| تفاصيل

الحرارة هتنزل كتير .. تحذير مهم من الأرصاد

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

رمز وطني| إطلاق اسم عادل إمام على كوبري بـ تقاطع صلاح سالم

مهاجم الأهلي السابق: أتمنى العودة إلى الدوري المصري

استعدوا الجمعة 11 الصبح .. أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الأهلي

بنسبة 30%.. توجيه عاجل من وزير التموين لزيادة كميات السكر

موضوعات متعلقة

اليونايتد يسعى لمصالحة جماهيره وغيابات بالجملة في صفوف البلوز..تقرير عن مواجهات الفريقين بالأرقام

حمد إبراهيم يزف بشرة خير لجماهير الإسماعيلي.. ما هي

وزير الرياضة يتفقد معمل مكافحة المنشطات القطري| صور

عبد الحميد بسيوني: نريد الوصول إلى 20 نقطة قبل فترة التوقف الدولي.. فيديو

رئيس الوزراء الأسترالي يعتذر للشعب عن خطأ تسبب في إزهاق أرواح آلاف الصغار| فيديو

إقالة كارلوس كيروش من تدريب منتخب قطر

الرحيل عن الزمالك أسوأ قرار.. نجم سابق يروي تفاصيل خروجه من القلعة البيضاء

أمير عزمي: من يهاجم شيكابالا يبحث عن التريند.. وأحمد ربيع لاعب شبه متكامل

ترشيحاتنا

زخم الحرب .. بايدن يكشف عن منح الكونجرس أعظم هدية لـ بوتين

القائمة الرسمية لـ الأهلي في كأس العالم للأندية

بايدن: لن نسمح لبوتين بالانتصار في أوكرانيا

انحراف واصطدام بكوبري| القصة الكاملة لحادث سفينة قناة السويس.. أول صور وحقيقة تعطل المجرى الملاحي

مصر ترد بقوة على المتجارين بدورها في غزة.. إداخال 2312 شاحنة للقطاع

تحذير من ظاهرتين جويتين.. بيان مهم من الأرصاد عن حالة الطقس غدًا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب التسمم والعجز الجنسي.. طبيبة تحذر من استخدام حلل الجرانيت والسيراميك

أقمار صناعية وطائرات عسكرية في جناح شركة إيرباص بمعرض إيديكس 2023.. صور

اشعال النيران في جسد عارضة أزياء.. تفاصيل

في عيد ميلادها الـ 59.. مكون واحد سر طول شعر شريهان

فيديو

وسقط لصوص الغلابة.. الكشف عن المتسببين في أزمة السكر «فيديوجراف»

مستمرون في فتح معبر رفح|مصر تؤكد رفضها لتهجير الفلسطينيين وتحذر من هذه الكارثة

منظومة حارس.. مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مضاد للطائرات بدون طيار |فيديوجراف

لأول مرة.. الجيش المصري يفاجئ العالم بامتلاكه أحدث أسطول طائرات بدون طيار|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ