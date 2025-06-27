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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصين: أمريكا ستلغي عددا من الإجراءات التجارية التقييدية ضد بكين

ترامب
ترامب

أعلنت وزارة التجارة الصينية، أنّ الولايات المتحدة ستلغي عددا من الإجراءات التجارية التقييدية ضد بكين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

التجارة الصينية: الولايات المتحدة تلغي عددا من الإجراءات ضد بكين
 

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزارة التجارة الصينية، قالت إن الولايات المتحدة ستلغي عددا من الإجراءات التجارية التقييدية ضد بكين، وحافظنا مع الولايات المتحدة على تواصل وثيق بعد الاجتماعات التي عقدت في لندن.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي تلقى وثيقة أمريكية جديدة تتضمن مقترحات لاستئناف المفاوضات بشأن الرسوم الجمركية، في محاولة لتفادي تصعيد تجاري محتمل بين الجانبين.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلت بها للصحفيين عقب قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وأكدت فون دير لاين، أن "كل الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة"، في إشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي منفتح على التفاوض لكنه مستعد أيضًا للرد إذا لم تُفضِ المحادثات إلى اتفاق يرضي الطرفين.

وأضافت: "إننا نقيّم هذه الوثيقة بعناية"، موضحة أن بروكسل "مستعدة لإبرام اتفاق، ولكن في الوقت نفسه، نستعد لاحتمال عدم التوصل إلى نتيجة مرضية".


 

الولايات المتحدة الإجراءات التجارية التقييدية بكين وزارة التجارة الصينية

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