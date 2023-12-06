تخصيص 5 آلاف مسجد لبرنامج حصن طفلك بالقرآن في عطلة نصف العام

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الوزارة خصصت ‏خمسة آلاف مسجد على مستوى الجمهورية، لتطبيق برنامج حصن طفلك بالقرآن الكريم في عطلة نصف العام .

جاء ذلك في تدوينة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وفي وقت سابق قالت وزارة الاوقاف إنها تواصل حلقات التحفيظ عن بعد للراغبين في حفظ القرآن الكريم من داخل وخارج جمهورية مصر العربية توسعها؛ حيث وصلت إلى (27) حلقة "تحفيظ عن بعد" من الخارج، وقد بلغ عدد الملتحقين بها (530) دارسًا من مختلف دول العالم في الشهرين الأولين لإطلاق البرنامج، وذلك فضلًا عن (66) حلقة تحفيظ عن بعد داخل مصر تضم (1648) دارسًا؛ مما يؤكد الإقبال الكبير على هذه الحلقات، والتي نعمل على التوسع فيها، وبخاصة حلقات التحفيظ عن بعد للراغبين من مختلف دول العالم.

يأتي ذلك في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية في خدمة القرآن الكريم وأهله بالداخل والخارج، وفي إطار جهود وزارة الأوقاف في العناية بالقرآن الكريم وأهله، والحرص على تعليم قواعد النطق السليم على الوجه الذي يعين على حسن قراءة القرآن الكريم وتدبره وفهم معانيه ومقاصده.