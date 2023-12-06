عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن توقف العمل في مركز إسعاف الجمعية بشمال غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني توقف العمل في مركز إسعاف الجمعية بمحافظة شمال غزة ، منذ مساء أمس حيث أدى نفاد وقود المركبات وخروج المستشفيات العاملة من الخدمة إلى استحالة العمل في إخلاء الجرحى والشهداء.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطينين بحسب وسائل إعلام فلسطينية؛ إلى انه لا يزال العمل جارياً حتى اللحظة في النقطة الطبية في جباليا للتعامل مع الحالات الطفيفة والمتوسطة والتي تستقبل ما لا يقل عن 250 جريحاً يومياً.

بدورها ذكرت منظمة أطباء بلا حدود ان هناك مسلسل استهداف متكرر لكافة الطواقم الطبية في غزة، مضيفة " مستمرون في دعم المستشفيات في غزة لكننا غير قادرين على وقف سقوط القنابل.

وأتمت تصريحاتها :  هدنة الأيام السبعة كانت رهينة للصفقات السياسية والترتيبات العسكرية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

إقبال ممتاز.. أيهما أفضل شهادة «الأهلي فورا» أم «القمة»؟| تفاصيل

الحرارة هتنزل كتير .. تحذير مهم من الأرصاد

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

رمز وطني| إطلاق اسم عادل إمام على كوبري بـ تقاطع صلاح سالم

استعدوا الجمعة 11 الصبح .. أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الأهلي

مهاجم الأهلي السابق: أتمنى العودة إلى الدوري المصري

بنسبة 30%.. توجيه عاجل من وزير التموين لزيادة كميات السكر

ترشيحاتنا

الصين تدشن أول مفاعل نووي من الجيل الرابع في العالم

بايدن: روسيا ستهاجم دول الناتو بعد الانتصار في أوكرانيا

ركعتان لمغفرة جميع ذنوب العام.. أمامك فرصة لمحو المعاصي في دقيقتين

زخم الحرب .. بايدن يكشف عن منح الكونجرس أعظم هدية لـ بوتين

القائمة الرسمية لـ الأهلي في كأس العالم للأندية

بايدن: لن نسمح لبوتين بالانتصار في أوكرانيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب التسمم والعجز الجنسي.. طبيبة تحذر من استخدام حلل الجرانيت والسيراميك

أقمار صناعية وطائرات عسكرية في جناح شركة إيرباص بمعرض إيديكس 2023.. صور

اشعال النيران في جسد عارضة أزياء.. تفاصيل

في عيد ميلادها الـ 59.. مكون واحد سر طول شعر شريهان

فيديو

وسقط لصوص الغلابة.. الكشف عن المتسببين في أزمة السكر «فيديوجراف»

مستمرون في فتح معبر رفح|مصر تؤكد رفضها لتهجير الفلسطينيين وتحذر من هذه الكارثة

منظومة حارس.. مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مضاد للطائرات بدون طيار |فيديوجراف

لأول مرة.. الجيش المصري يفاجئ العالم بامتلاكه أحدث أسطول طائرات بدون طيار|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ