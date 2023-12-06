الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن توقف العمل في مركز إسعاف الجمعية بشمال غزة

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني توقف العمل في مركز إسعاف الجمعية بمحافظة شمال غزة ، منذ مساء أمس حيث أدى نفاد وقود المركبات وخروج المستشفيات العاملة من الخدمة إلى استحالة العمل في إخلاء الجرحى والشهداء.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطينين بحسب وسائل إعلام فلسطينية؛ إلى انه لا يزال العمل جارياً حتى اللحظة في النقطة الطبية في جباليا للتعامل مع الحالات الطفيفة والمتوسطة والتي تستقبل ما لا يقل عن 250 جريحاً يومياً.

بدورها ذكرت منظمة أطباء بلا حدود ان هناك مسلسل استهداف متكرر لكافة الطواقم الطبية في غزة، مضيفة " مستمرون في دعم المستشفيات في غزة لكننا غير قادرين على وقف سقوط القنابل.

وأتمت تصريحاتها : هدنة الأيام السبعة كانت رهينة للصفقات السياسية والترتيبات العسكرية.