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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة أستون فيلا، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب فيلا بارك، في الجولة 15 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر سيتي، المركز الثالث برصيد 30 نقطة، بينما يتواجد أستون فيلا في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.

ويسعى مانشستر سيتي إلى استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه في آخر 3 جولات، بعدما تعادل مع تشيلسي وليفربول وتوتنهام هوتسبير.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

إيدرسون - ووكر - دياز - أكانجي - جفارديول - ستونز - لويس - فودين - برناردو سيلفا - ألفاريز - هالاند

ويتواجد على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي، أورتيجا، كارسون، فيليبس، أكي، كوفاسيتش، جوميز، نونيز، بوب.

فيما جاء تشكيل أستون فيلا كالآتي:

مارتينيز - كونسا - كارلوس - باو - دين - مكجين - كامارا - لويز - تيليمانس - بايلي - واتكينز

بيب جوارديولا جوارديولا مانشستر سيتي أستون فيلا الدوري الانجليزي الممتاز

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