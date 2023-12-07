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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإمارات تطلق أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم

صدى البلد

أطلقت حكومة دبي أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة والطاقة الكهروضوئية بالعالم في دبي، المشروع يمتد على مساحة 44كم مربع، وتكلفته تجاوزت 15 مليار درهم.

و بحسب “سي ان بي سي عربية” يضم المشروع  أكبر برج للطاقة الشمسية المركزة في العالم على ارتفاع 263 متر، ويضم أكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية في العالم، والذي من المقرر أن يسهم في خفض الانبعاثات بأكثر من 1.6 مليون طن سنوياً.

ويأتي ذلك ضمن خطة دبي الرامية إلى الوصول إلى 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول 2050، وكذلك الوصول إلى حياد كربوني كامل في نفس العام.

الامارات الطاقة الكهروضوئية القدرة الإنتاجية حكومة دبي خفض الانبعاثات سي إن بي سي طاقة الشمس

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