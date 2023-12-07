عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبد الغني:الجوهري ظلم طاهر أبوزيد..ورفعت الحرج عنه في أزمته مع حسام حسن

صدى البلد

قال مجدي عبد الغني نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق إن محمود الجوهري مدرب مصر الأسبق ظلم طاهر أبوزيد.

وأضاف عبد الغني في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الجوهري ظلم طاهر ابو زيد بسبب خلاف شخصي ملوش دعوة بالكورة، طاهر كان متمرد وصعيدي ومش بيطاطي ودماغه لما بتقفل بتقفل خلاص"

وأضاف: "تركت شهرين من مرتبي عشان اقدر اعمل كأس عالم مميز مع منتخب مصر".

وواصل: "حسام حسن اتعصب في مرة لما اتغير في ماتش ودي أمام ألمانيا الشرقية والجوهري عمل نفسه مش واخد باله وكسب حسام، اجتمع كابتن الجوهري بينا باللاعيبة الكبار لقيت اللاعيبة كلها بتقول لازم يمشي ولازم يموت ولازم مش عارف ايه قمت انا قولتلهم مينفعش ناخد قرار إلا بناء على احتياجات كابتن جوهري، ورفعت من عليه الحرج".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«أجلوا السفر فورًا»| الأرصاد تحذر بقوة من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات

أزمة السكر انتهت|قرار حكومي عاجل يفرح الملايين بعد القبض على مسئول كبير بالتموين

لابسة 3 كيلو ذهب.. شاهد زوجة حمو بيكا بملابس مثيرة للجدل تشعل السوشيال ميديا

استعد للمتعة والإثارة| مفاجأة سعودية سارة لجماهير الأهلي في كأس العالم للأندية

شاهد|رد فعل محمد صلاح بعد استبداله بالدقيقة 67 في مواجهة شيفليد يونايتد

84 مليار دولار للاستثمار في المستقبل|تفاصيل دخول أكبر صفقة للعملة الخضراء إلى مصر

بسبب الحوثيين.. أمريكا تطالب إسرائيل بأمر عاجل

لعدة أسباب.. شوبير يبدي تخوفه من لقاء الأهلي وشباب بلوزداد

ترشيحاتنا

سفارة بكين بالقاهرة: الرئيس الصيني يتابع عن كثب تطورات غزة

تعرف على المدير الفني الجديد لمنتخب قطر خلفاً لكيروش

الرئيس السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية العسكرية

انتهاء عقوبة أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي.. فى هذا الموعد

إصابة 100 جندي إسرائيلي في العيون جراء معارك غزة

بمؤتمر اتحاد «USTOA»|وزارة السياحة تنظم مسابقة للشركات الأمريكية وتعلن عن الفائز لهذا العام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرار محل عتيق في وسط البلد.. قصة عم صفوت الساعاتي بدرجة خبير|صور

استعد للمتعة والإثارة| مفاجأة سعودية سارة لجماهير الأهلي في كأس العالم للأندية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الألوان؟

تصميم مختلف .. جنات تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

مذيعة إسرائيلية تكتب"تحية لأهالي غزة"على قذائف الدبابات ثم تقصفها عليهم| فيديو

مقطع فيديو يحظى بملايين المشاهدات لبلوجر ستينية يثير الجدل ..شاهد

صاحب أغنية العنب.. ظهور عماد بعرور مع حمو بيكا بعد غياب سنوات

طولها 336م وعرضها 46م.. اصطدام سفينة حاويات عملاقة بكوبري منسي بقناة السويس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ