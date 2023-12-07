مجدي عبد الغني:الجوهري ظلم طاهر أبوزيد..ورفعت الحرج عنه في أزمته مع حسام حسن

قال مجدي عبد الغني نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق إن محمود الجوهري مدرب مصر الأسبق ظلم طاهر أبوزيد.

وأضاف عبد الغني في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الجوهري ظلم طاهر ابو زيد بسبب خلاف شخصي ملوش دعوة بالكورة، طاهر كان متمرد وصعيدي ومش بيطاطي ودماغه لما بتقفل بتقفل خلاص"

وأضاف: "تركت شهرين من مرتبي عشان اقدر اعمل كأس عالم مميز مع منتخب مصر".

وواصل: "حسام حسن اتعصب في مرة لما اتغير في ماتش ودي أمام ألمانيا الشرقية والجوهري عمل نفسه مش واخد باله وكسب حسام، اجتمع كابتن الجوهري بينا باللاعيبة الكبار لقيت اللاعيبة كلها بتقول لازم يمشي ولازم يموت ولازم مش عارف ايه قمت انا قولتلهم مينفعش ناخد قرار إلا بناء على احتياجات كابتن جوهري، ورفعت من عليه الحرج".