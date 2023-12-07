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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لأول مرة.. موبايل Honor برامات 24 جيجابايت

لأول مرة..موبايل
لأول مرة..موبايل Honor برامات 24 جيجابايت

أصدر أحد مسؤولي العلامة التجارية هونر Honor إعلانًا عن وصول هذه الهواتف الأسبوع الماضي.

وفقًا للتسريبات ، سيكون هناك هاتفان ، وهما Honor 90 GT (كان يُطلق عليه سابقًا Honor 100 GT) و Honor X50 GT، ستركز هذه الهواتف على الأداء القوي.
 

وفقًا لـ Digital Chat Station ، سيأتي كل من Honor 90 GT و Honor X50 GT القادم مع ذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 24 جيجابايت، ستكون هذه أولى الهواتف الذكية للعلامة التجارية التي تقدم هذا القدر الهائل من ذاكرة الوصول العشوائي.

لأول مرة..موبايل Honor برامات 24 جيجابايت

بالإضافة ذلك ، يزعم أن الكاميرا الرئيسية لهذه الهواتف ستكون مزودة بتثبيت الصورة البصري (OIS). ويضيف أيضًا أنه سيتم تشغيله بواسطة ثلاثة معالجات مختلفة مع شاشة لافتة للنظر.

في السابق ، كشف نفس المصدر أن 90 GT و X50 GT سيعملان بمعالجات Snapdragon 8 Plus Gen 1 و Snapdragon 888 على التوالي، لكن هذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها عن ثلاث شرائح.

في الوقت الحالي ، من غير المعروف أي من هذين الهاتفين سيتم فيه وضع المعالج الثالث. 

بالنسبة للشاشات ، يُقال إن الهواتف ستأتي بشاشات مسطحة. من غير المعروف ما إذا كانت ستجهز بشاشات LCD أو OLED، وهناك احتمال أن تصل مع شاشات OLED .

Honor Honor 90 GT Honor X50 GT هونر أفضل هواتف هونر

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