ختام أعمال قوافل طب العيون بالبحر الأحمر.. والكشف على 1256 حالة خلال أيام

اختتمت أعمال قافلة طب العيون المجانية التى نظمتها قوافل ابن البلد بالبحر الأحمر ومديرية الصحة بالمحافظة، بالتعاون مع مؤسسة الريادة للخدمات التشخيصية والعلاجية وحزب المصريين بالبحر الأحمر، والتى استمرت على مدار 4 أيام.

وقال على محمد، منسق القوافل بالبحر الأحمر، إن القوافل استمرت لمدة 4 أيام، منها ثلاثة أيام بالغردقة واليوم الرابع بمدينة سفاجا، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1256 حالة في تخصصات العيون من «فحص قاع العين- الفحص الخارجي- مقاس النظر- نظارات»، إضافة إلى توجيهات وإرشادات للمترددين على القافلة، خلال خضوعهم للكشف الطبي عن الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية والحساسية المفرطة التي تسبب التهابات في العيون.

على الصعيد ذاته، كرم الدكتور إسماعيل العربى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، منسق القوافل بالبحر الأحمر على محمد على، رئیس مجلس إدارة قوافل “ابن البلد” الخيري، والأطباء المشاركين فى القوافل تقديرا لجهودهم المبذولة في التعاون المستمر المثمر في القوافل الطبية، والتي كان لها أكبر أثر في تقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحيى للمواطنين بجميع مدن محافظة البحر الأحمر.