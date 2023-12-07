سر غياب الفنانة ناهد السباعي عن حضور جنازة والدتها ناهد فريد شوقى

قالت الإعلامية نهاد سمير، إن المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي كانت من أهم المنتجين فى مصر، حيث أنتجت كثيرا من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والأعمال التي أطلقوا عليها “أيقونة الدراما”.

وأضافت الإعلامية نهاد سمير، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن المنتجة ناهد فريد شوقي شاركت فى إنتاج مسلسل “لن أعيش فى جلباب أبي”، ومسلسل “حديث الصباح والمساء”، وفيلم “هيستريا” و"فى غمضة عين".

وتابعت الإعلامية نهاد سمير، أن الفنانة ناهد السباعي كان من المعروف عنها ارتباطها الشديد بوالدتها، ولكنها لم تستطع حضور عزاء والدتها بسبب تواجدها فى لبنان لتصوير مسلسل “نقطة سوداء”، وعدم وجود أى حجوزات طيران من لبنان لمصر.