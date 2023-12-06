وداعا للهانم.. رسالة مؤثرة من ناهد السباعي بعد وفاة والدتها

ودعت الفنانة ناهد السباعي، والدتها الراحلة المنتجة ناهد فريد شوقي بمنشور مؤثر على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت: “وداعاً للفريدة وداعاً للهانم كنتي خير خلف لخير سلف سيبتيني لوحدي قومي يا ماما مفيش حاجة ليها معنى من غيرك انتي عمري وحياتي كلها كانت ليكي ومعاكي اللهم اغفر لأمي وارحمها”.

ويقام عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي غدا الخميس، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب عودة ابنتها ناهد السباعي من لبنان؛ حيث لم تتمكن من حضور الجنازة لعدم وجود حجز طيران.

وغابت ناهد السباعي عن حضور جنازة والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، بسبب عدم قدرتها على اللحاق بموعد دفن الجثمان لتواجدها خارج مصر.