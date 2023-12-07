عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«الحوكمة ومكافحة الفساد».. مؤتمر بـ «طب المنصورة»

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب جامعة المنصورة المؤتمر الثاني للإداريين بالمجال الطبي بالجامعة بعنوان الحوكمة ومكافحة الفساد  تحت رعاية أ.د شريف يوسف خاطر  رئيس الجامعة
 وشدد نائب رئيس الجامعة على أهمية مكافحة الفساد و كيف ان فساد الافراد يمكن ان يؤثر على المؤسسة وسمعتها
وأشار الى دور التحول الرقمى فى الحد من الفساد وتبعاته.
وأضاف أمين عام الجامعة عن الدور البارز للجهاز الادارى و أهمية التدريب لرفع كفاءة العاملين و بخاصة فى المستشفيات والمراكز الطبية و ضرورة مواكبة الإداريين لكل ما يستجد من قوانين و تشريعات.
كما أوضحت رشا رفعت مدير عام طب المنصوره دور الادارة فى تحسين بيئة العمل و تجهيز المكاتب الادارية والجهد المبذول لرفع كفاءه العاملين و تحسين الاداء.

بدأت فعاليات الجلسة الأولى للمؤتمر بمحاضرة الدكتورة سماح حافظ وكيل كلية التجاره لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحدث فيها عن  الحوكمة وآلية مكافحة الفساد المالى. 
ثم محاضرة  أمل عبد الرازق مدير عام الشئون القانونية بالجامعة عن الجوانب القانونية فى مكافحة الفساد الإدارى. 
وتحدثت نجوى مشالى مدير مكتب الشكاوى بالجامعة عن منظومة الرد على الشكاوى فى جامعة المنصورة.

وتحدث  الدكتور تامر العشرى المساعد بكلية التجارة عن مفهوم الفساد و اسباب و أنواعه و دور الدولة و الأفراد فى التصدى و مكافحه الفساد. 
و عن رأى الدين  أكد الشيخ سامح محمد السيد عن أن الدين الإسلامي حذر من الفساد و تبعاته و أن الفساد بجميع أنواعه وصوره وجوانبه من أعظم المحرمات وأبشع المنكرات التي نهى الله عنها.

و فى ختام الافتتاح تم تكريم  الإداريين الحاصلين على  مؤهلات عليا (دبلوم و ماجستير و دكتوراه) فى العامين الماضيين تقديرًا لتميزهم العلمي. 

IMG-20231207-WA0026
IMG-20231207-WA0026
IMG-20231207-WA0027
IMG-20231207-WA0027
IMG-20231207-WA0025
IMG-20231207-WA0025
اري التحول الرقمي الدكتور اشرف شومة المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية المستشفيات والمراكز الطبية جامعة المنصورة خدمة المجتمع وتنمية البيئة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«أجلوا السفر فورًا»| الأرصاد تحذر بقوة من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات

أزمة السكر انتهت|قرار حكومي عاجل يفرح الملايين بعد القبض على مسئول كبير بالتموين

استعد للمتعة والإثارة| مفاجأة سعودية سارة لجماهير الأهلي في كأس العالم للأندية

شاهد|رد فعل محمد صلاح بعد استبداله بالدقيقة 67 في مواجهة شيفليد يونايتد

عودة ابن النادي|الأهلي يسعى لتدعيم هجومه بضم هذا اللاعب خلال الانتقالات الشتوية

84 مليار دولار للاستثمار في المستقبل|تفاصيل دخول أكبر صفقة للعملة الخضراء إلى مصر

تعديلات قانون الإيجار القديم.. ما موعد زيادة الإيجارات الجديدة؟

لعدة أسباب.. شوبير يبدي تخوفه من لقاء الأهلي وشباب بلوزداد

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية يشهد فعاليات مؤتمر التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

ترشيحاتنا

مفاجأة.. مارسيل كولر خارج قائمة أفضل مدرب فى إفريقيا

كتائب القسام تستهدف غرف قيادة جيش الاحتلال في غزة بـ الصواريخ

الصورة الرقمية بـ 5 دولار.. كيف تساهم الفكرة في دعم غزة؟

سفارة الصين بالقاهرة تبعث برسالة شكر للدولة المصرية والرئيس السيسي

مش عيب واتجوزتها قبل رمضان|سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان|فيديوجراف

الشناوي ينافس ياسين بونو وأونانا على لقب أفضل حارس فى إفريقيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دبابات ومدرعات وصواريخ في الجناح الباكستاني بمعرض إيديكس 2023.. صور

أسرار محل عتيق في وسط البلد.. قصة عم صفوت الساعاتي بدرجة خبير|صور

استعد للمتعة والإثارة| مفاجأة سعودية سارة لجماهير الأهلي في كأس العالم للأندية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الألوان؟

فيديو

مذيعة إسرائيلية تكتب"تحية لأهالي غزة"على قذائف الدبابات ثم تقصفها عليهم| فيديو

مقطع فيديو يحظى بملايين المشاهدات لبلوجر ستينية يثير الجدل ..شاهد

صاحب أغنية العنب.. ظهور عماد بعرور مع حمو بيكا بعد غياب سنوات

طولها 336م وعرضها 46م.. اصطدام سفينة حاويات عملاقة بكوبري منسي بقناة السويس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ