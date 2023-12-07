«الحوكمة ومكافحة الفساد».. مؤتمر بـ «طب المنصورة»

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب جامعة المنصورة المؤتمر الثاني للإداريين بالمجال الطبي بالجامعة بعنوان الحوكمة ومكافحة الفساد تحت رعاية أ.د شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة

وشدد نائب رئيس الجامعة على أهمية مكافحة الفساد و كيف ان فساد الافراد يمكن ان يؤثر على المؤسسة وسمعتها

وأشار الى دور التحول الرقمى فى الحد من الفساد وتبعاته.

وأضاف أمين عام الجامعة عن الدور البارز للجهاز الادارى و أهمية التدريب لرفع كفاءة العاملين و بخاصة فى المستشفيات والمراكز الطبية و ضرورة مواكبة الإداريين لكل ما يستجد من قوانين و تشريعات.

كما أوضحت رشا رفعت مدير عام طب المنصوره دور الادارة فى تحسين بيئة العمل و تجهيز المكاتب الادارية والجهد المبذول لرفع كفاءه العاملين و تحسين الاداء.

بدأت فعاليات الجلسة الأولى للمؤتمر بمحاضرة الدكتورة سماح حافظ وكيل كلية التجاره لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحدث فيها عن الحوكمة وآلية مكافحة الفساد المالى.

ثم محاضرة أمل عبد الرازق مدير عام الشئون القانونية بالجامعة عن الجوانب القانونية فى مكافحة الفساد الإدارى.

وتحدثت نجوى مشالى مدير مكتب الشكاوى بالجامعة عن منظومة الرد على الشكاوى فى جامعة المنصورة.

وتحدث الدكتور تامر العشرى المساعد بكلية التجارة عن مفهوم الفساد و اسباب و أنواعه و دور الدولة و الأفراد فى التصدى و مكافحه الفساد.

و عن رأى الدين أكد الشيخ سامح محمد السيد عن أن الدين الإسلامي حذر من الفساد و تبعاته و أن الفساد بجميع أنواعه وصوره وجوانبه من أعظم المحرمات وأبشع المنكرات التي نهى الله عنها.



و فى ختام الافتتاح تم تكريم الإداريين الحاصلين على مؤهلات عليا (دبلوم و ماجستير و دكتوراه) فى العامين الماضيين تقديرًا لتميزهم العلمي.

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