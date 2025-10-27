قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

صحة القليوبية: خروج جميع مصابى حادث انقلاب سيارة بطالبات في كفر شكر

إبراهيم الهواري

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، بقيادة الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تحسن حالات جميع الطالبات بحادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عددًا من طالبات مدرسة كفر شكر الفنية بنات ومعلمتهن أثناء عودتهن إلى قرية كفر رجب موضحة خروج جميع الحالات من المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية.
وكان قد وجه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بالتنسيق الكامل بين مديريتي التربية والتعليم والصحة، لمتابعة حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عددًا من طالبات مدرسة كفر شكر الفنية بنات ومعلمتهن أثناء عودتهن إلى قرية كفر رجب .
وأسفر الحادث عن إصابة 11 طالبة والمعلمة بإصابات طفيفة، وتم نقل جميع المصابات إلى مستشفى كفر شكر المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وخرجت جميع الحالات بعد الاطمئنان على سلامتهن.
وأكد الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، استقرار جميع الحالات وعدم وجود أي إصابات خطيرة.
كما اطمأن مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم، على الحالة الصحية للطالبات والمعلمة.
وشدد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، على ضرورة المتابعة الدورية لوسائل انتقال الطلاب من وإلى المدارس، والتأكد من التزامها بعوامل الأمان والسلامة حفاظًا على أرواح أبنائنا الطلاب.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

