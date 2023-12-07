الهلال الأحمر الفلسطيني: نفاد الوقود بشمال غزة جعل من المستحيل نقل الشهداء والجرحى

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس: "نفاد الوقود وإغلاق المستشفيات شمال غزة جعل من المستحيل نقل الشهداء والجرحى".

وقالت سرايا القدس، اليوم الخميس، إنها خاضت اشتباكات ضارية مع جنود العدو في محور الشجاعية واستهدافت 3 آليات عسكرية بقذائف التاندوم، كما استهدفت دبابتين وناقلة جند إسرائيلية في بيت لاهيا وجباليا شمالي غزة.

وأعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أمس الأربعاء، تدمير 23 آليةًعسكريةًإسرائيلية كليًا أو جزئياً في محاور القتال بمدينة خان يونس وبيت لاهيا وقنص 6 جنود بين قتيل وجريح.