المادة 99 .. حكاية ميثاق طالب أمين عام الأمم المتحدة بتفعيله لأول مرة بشأن غزة

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش سلّم رسالة إلى رئيس مجلس الأمن خوسيه دي لا جاسكا، أمس الأربعاء، استشهد فيها بالمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، وقال أن هذه هي المرة الأولى التي يفعل فيها أنطونيو جوتيريش ذلك منذ أن أصبح تولى منصب الأمين العام في عام 2017.

وجاء تفعيل "المادة 99"، بعدما حذرت وكالات إغاثة وإنسانية وأممية من أن الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم كل ساعة، مع تشرد معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، ومحاصرتهم في جيب ساحلي ضيق مع القليل من الغذاء والماء والرعاية الطبية والوقود والمأوى الآمن.

وأرسل جوتيريش للمرة الأولى منذ توليه المنصب، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن يفعّل فيه "المادة 99" من ميثاق الأمم المتحدة، وقال: "أكتبُ إليكم بموجب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لكي أسترعي انتباه مجلس الأمن إلى مسألة أرى أنها قد تفاقِم التهديدات القائمة التي تكتنف صون السلم والأمن الدوليين".

وأشار الأمين العام في خطابه إلى أن "أكثر من 8 أسابيع من الأعمال العدائية في غزة وإسرائيل، أدّت إلى معاناة إنسانية مروعة"، لافتاً إلى "سقوط أكثر من 1200 شخص، من بينهم 33 طفلاً، وإصابة الآلاف في الهجمات الرهيبة التي نفذتها (حماس) وغيرها من الجماعات الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي".

وبيّن جوتيريش أن المدنيين في أنحاء غزة يواجهون خطراً جسيماً، حيث أفادت التقارير بسقوط ما يزيد عن 15,000 شخص، أكثر من 40% منهم من الأطفال.

وحذر الأمين العام من الخطر الجسيم لانهيار النظام الإنساني، مضيفاً أن الوضع يتدهور بسرعة نحو كارثة بعواقب قد لا يمكن عكسها على جميع الفلسطينيين وعلى السلم والأمن في المنطقة.

ما هي المادة 99 التي طالب جوتيريش بتنفيذها؟

وتنص المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، الذي وقّع منتصف 1945 في سان فرانسيسكو، على أن للأمين العام الحق أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين.

وتمنح المادة 99 الأمين العام صلاحية "لفت انتباه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين".

وتعد المادة 99 الأكثر أهمية، لأنها تختص بالسلام والأمن الدوليين.

والجدير بالذكر أن المادة 99 تسمح للأمين العام ببدء مناقشة في مجلس الأمن حول قضية معينة للضغط على الأعضاء لاتخاذ إجراءات وخطوات حاسمة في الأمر لحفظ الأمن والسلم الدوليين.

واستخدمت المادة 99 للمرة الأولى في هي رسالة همرشولد المؤرخة في 13 يوليو عام 1960 في اتخاذ مجلس الأمن الدولي إجراء، والتي يطلب فيها عقد اجتماع عاجل للمجلس بشأن الكونغو.

وأدى الاجتماع الذي عقد عقب رسالة همرشولد إلى تفويض المجلس في اليوم التالي لعملية عسكرية تابعة للأمم المتحدة لمساعدة حكومة الكونغو.

ماذا يعني تفعيل "المادة 99" ؟



أوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن تفعيل الأمين العام لـ"المادة 99" يعني بذلك "تفعيل السلطة التي يمنحها له الميثاق فيما يمكن أن يُوصف بالخطوة الدستورية الكبرى".

ووصف دوجاريك في بيان المادة بـ"الأداة أقوى التي يمتلكها الأمين العام في إطار ميثاق الأمم المتحدة"، مبيناً أن "تفعيل المادة لم يحدث منذ عقود، وإن عدداً من الخطابات السابقة أشارت إلى التهديدات الماثلة أمام السلم والأمن الدوليين، ولكن دون الاستناد إلى هذه المادة".

ما سبب تفعيل المادة 99؟

وأرجع المتحدث باسم الأمم المتحدة سبب تفعيل "المادة 99" إلى "اقترب الأمم المتحدة من الشلل التام لعملياتها الإنسانية في غزة، في مكان قُتل فيه حوالي 15 ألف شخص، و130 من العاملين بالأمم المتحدة".

وقال دوجاريك إن الأمين العام للأمم المتحدة "لا يستخدم كلمة كارثة باستخفاف"، معرباً عن أمله في أن يستمع مجلس الأمن لدعوة جوتيريش.