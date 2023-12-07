محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

تشهد الألبان العضوية زيادة في الطلب والاهتمام من قبل المستهلكين في جميع أنحاء العالم، وتعتبر الألبان العضوية خيارًا صحيًا ومستدامًا يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية والبيئية.

في هذا المقال سنلقي بشيء من الإيجاز نظرة على الألبان العضوية و كذلك نستعرض فوائدها و بعض المعلومات الهامة عنها.



ما هي الألبان العضوية؟

تنتج الألبان العضوية من حيوانات تربى وفقًا لمعايير الزراعة العضوية. حيث يتم تغذية الحيوانات بالعلف العضوي الذي ينتج بدون استخدام المبيدات الصناعية أو الأسمدة الكيميائية . كما يتم منح الحيوانات العلاج البيطري العضوي ويحظر استخدام المضادات الحيوية والهرمونات الصناعية.



فوائد الألبان العضوية:

أولاً:- تمتاز بجودة أعلى:

تعتبر الألبان العضوية ذات جودة أعلى من الألبان التقليدية. حيث يتم تربية الحيوانات في بيئة صحية وتغذيتها بطرق طبيعية، مما ينتج عنها منتجات غذائية ذات جودة عالية.



ثانياً:- ذات قيمة غذائية محسنة:

تحتوي الألبان العضوية على مستويات أعلى من العناصر الغذائية الهامة مثل الأحماض الدهنية الأساسية (أوميجا 3) وفيتامينات وإنزيمات ومعادن. وهذا يعزز فوائدها الصحية المحتملة مثل تعزيز صحة القلب وتعزيز الجهاز المناعي.



ثالثا :- خالية من المواد الكيميائية الضارة:

حيث يعتبر الحصول على منتجات الألبان العضوية خالية من المبيدات الحشرية والأسمدة الكيميائية والهرمونات الصناعية ذو فائدة صحية كبيرة حيث يقلل ذلك من التعرض للمواد الكيميائية الضارة وبالتالي تحافظ على صحة الجسم.



رابعاً:-الاهتمام برفاهية الحيوانات:

تعتبر الألبان العضوية نتاجًا لعملية تربية محترمة لرفاهية الحيوانات. حيث يتم توفير مساحات وفرص أكبر للحيوانات للتجوال والتنقل بشكل طبيعي مما ينعكس على جودة منتجات الألبان النهائية.



*كذلك هناك بعض الملاحظات وكذلك المعلومات الهامة عن الألبان العضوية يجب أخذها بعين الاعتبار هى كالآتي:



**الاهتمام بالشهادات والعلامات:

يمكن للمستهلكين الاعتماد على الشهادات والعلامات المعترف بها للتأكد من أن المنتجات اللبنية حقًا عضوية. فهناك بعض الشهادات المعروفة مثل شهادة USDA Organic في الولايات المتحدة وشهادة EU Organic في الاتحاد الأوروبي.

الاختلاف في الأسعار:

يجب أن يكون المستهلكون على علم بأن الألبان العضوية قد تكون أغلى من الألبان التقليدية. وهذا يعكس تكاليف إنتاج الألبان العضوية الأعلى والمزايا الصحية والبيئية المرتبطة بها.

التحول التدريجي:

لتجربة الألبان العضوية وتحقيق الفوائد المرتبطة بها، يتم البدء تدريجياً باستبدال المنتجات التقليدية بالمنتجات العضوية. حيث يمكن البدء من اللبن ذاته ومن ثم التوسع لتضم منتجات الألبان الأخرى مثل الجبن واللبن المتخمر والزبادي.

الاهتمام بالتخزين:

تحتاج المنتجات اللبنية العضوية إلى اهتمام خاص بالتخزين. حيث يجب تخزينها في درجة حرارة منخفضة وملائمة للحفاظ على جودتها وعدم تلفها.

وفي النهاية يمكننا القول بأن الألبان العضوية تعتبر خيارًا صحيًا للمستهلكين الذين يهتمون بجودة الغذاء وتأثيراته على الصحة والبيئة. حيث تمتاز الألبان العضوية بأنها توفر فوائد صحية محسنة وكذلك تساهم في الحفاظ على البيئة ورفاهية الحيوانات. كما يراعي قبل شراء المنتجات اللبنية العضوية التحقق من الشهادات والعلامات المعترف بها وأن يكون المستهلك على استعداد لدفع قيمة إضافية مقابل الجودة التي يحصل عليها.