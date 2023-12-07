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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل من الاستئناف بشأن محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق

صدى البلد

رفضت محكمة الاستئناف طلب دفاع المتهم بقتل لاعب نجل الزمالك برد المحكمة وتواصل محكمة جنايات  القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر محاكمة المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بقتل نجل لاعب الزمالك السابق عمر كشمير.

تفاصيل الواقعة


ترجع تفاصيل الواقعة لمنتصف مايو لعام 2022 بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، بأن قام المتهم بقتل عمدا المجني عليه محمد عمر حسن كشمير نجل لاعب الزمالك السابق عمر كشمير مع سبق الإصرار.


أمر الإحالة يوضح  كيفية تنفيذ الجريمة

وكشف أمر الإحالة أن المتهم حال سيره بمنطقة العزبة البحرية بدائرة قسم شرطة حلوان، استوقف المجني عليه وطلب منه مبلغ 100 جنيه، فرفض الأخير ودفعه، فطعنه المتهم طعنة نافذة في الصدر باستخدام سلاح أبيض مطواة بدون ترخيص، فأصابه قاصدًا قتله فأنهى بفعله حياته على النحو المبين بالتحقيقات، ووجهت جهات التحقيق للمتهم تهمة القتل العمد، وسرقة بالإكراه، وحيازة سلاح أبيض مطواة التي استخدمها في الاعتداء على المجني عليه.

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