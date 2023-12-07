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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوات المسلحة تنظم حملة "تصدوا معنا" لتوعية الشباب بمخاطر الشائعات وحروب الجيل الرابع

صدى البلد

نظمت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة حملة توعية بعنوان "تصدوا معنا" والتى تستهدف توعية الشباب بمخاطر الشائعات وحروب الجيل الرابع والحملات المعادية التى تستهدف التأثير السلبى على المجتمع المصرى ؛ وذلك من خلال تنظيم العديد من المحاضرات ولقاءات التوعية بالمنشآت التعليمية ومراكز التدريب التابعة للقوات المسلحة.

القوات المسلحة

يأتى ذلك بالتزامن مع تنفيذ العديد من لقاءات التوعية القومية بالتعاون مع الوزرات والجهات المعنية للتوعية بحجم الإنجازات والجهود التى تبذلها الدولة فى كافة القطاعات ، إضافة إلى تنظيم العديد من اللقاءات والزيارات الميدانية لشباب مصر من طلبة الجامعات والمدارس لمتابعة المشروعات التنموية والوقوف على الإنجازات المحققة على أرض الواقع فى كافة ربوع مصر .

يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على رفع الوعى الثقافى والوطنى لأفراد القوات المسلحة والتوعية بالجهود المبذولة لحماية ركائز الأمن القومى فى كافة القطاعات.

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القوات المسلحة وزارة الشباب والرياضة تصدوا معنا حروب الجيل الرابع القيادة العامة للقوات المسلحة المشروعات التنموية

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القوات المسلحة تنظم حملة "تصدوا معنا" لتوعية الشباب بمخاطر الشائعات وحروب الجيل الرابع


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القوات المسلحة تنظم حملة "تصدوا معنا" لتوعية الشباب بمخاطر الشائعات وحروب الجيل الرابع

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