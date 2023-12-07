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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق حامد يقود ضمك أمام الاتحاد السعودي بدوري روشن

صدى البلد

تُقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام ضمك في دوري روشن السعودي مساء اليوم، الخميس 7 ديسمبر 2023، في الجولة السادسة عشر من المسابقة.

 يبدأ اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

تشكيلة نادي ضمك الرسمية التي أعلن عنها كوزمين كونترا لمواجهة الاتحاد في الدوري السعودي:

  • حراسة المرمى: محمد محاسنة.
  • خط الدفاع: فاروق شافعي، عبد القادر بدران، سنوسي هوساوي، ضاري العنزي.
  • خط الوسط: أنتوليتش، طارق حامد، ستانشيو.
  • خط الهجوم: كيفين نكودو، أحمد الزين، عبد العزيز الشهراني.

 

 

 

نادي ضمك طارق حامد روشن السعودي دوري روشن السعودي الدوري السعودي

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