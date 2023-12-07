طارق حامد يقود ضمك أمام الاتحاد السعودي بدوري روشن

تُقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام ضمك في دوري روشن السعودي مساء اليوم، الخميس 7 ديسمبر 2023، في الجولة السادسة عشر من المسابقة.

يبدأ اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

تشكيلة نادي ضمك الرسمية التي أعلن عنها كوزمين كونترا لمواجهة الاتحاد في الدوري السعودي: