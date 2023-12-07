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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار دونالد ترامب: حماس تقوم بانتهاكات جنسـ.ية تجاه الأسرى وإيمان الحصري ترد عليه

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية حماس

قال جابرييل صوما، مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن سياسة بايدن هي سياسة فاشلة على الصعيد الخارجي، وإذا كان بايدن في البيت الأبيض ما كان حدث هجوم 7 أكتوبر ضد إسرائيل أو حرب غزة، وكذلك الأمر بشأن الحرب الروسية الأوكرانية. 

 

حديث حول سياسة بايدن الخارجية 

وأضاف "صوما"، خلال تصريحات تلفزيونية عبر "زوم" مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع من خلال قناة "دي إم سي"، أن علاقات ترامب مع روسيا كانت طيبة، وكذلك الصين إذ أن سياسة بايدن هي ما تسبب في العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة والصين. 

وتابع أن الولايات المتحدة كانت لها علاقات قوية مع الدول المختلفة مثل مصر والسعودية والأردن والبحرين، ودول المنطقة بأكملها كانت على علاقة طيبة، ولكن ما يحدث الآن نتيجة سياسة بايدن الفاشلة الخارجية. 

واستكمل، أن الشعب الأمريكي مستاء مما حدث في 7 أكتوبر، حينما قامت حماس بالقضاء على أكثر من 1200 شخص في إسرائيل، وكذلك بالنسبة للأسرى الموجودين في الوقت الحالي بوجود أكثر من 100 أسير، ويبدو أن حماس لا تريد إخلاء سبيل في الوقت الحالي، ويوجد اتهامات في أمريكا حول النساء المحتجزات لدى حماس يتعلقن لمسائل جنـ.سية كبيرة وهذه مسألة هامة للغاية. 

 

ورفضت إيمان الحصري تصريحاته قائلة إن كل الادعاءات هي دعاية صهيونية كاذبة وهذا ظهر من خلال الأسرى أنفسهم في مقاطع الفيديو أثناء خروجهم وأثناء تصريحاتهم أن كل المزاعم التي تُطلق غير صحيحة حول المقاومة الفلسطينية. 

حماس ايمان الحصري برنامج مساء دي إم سي سياسة بايدن دونالد ترامب

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