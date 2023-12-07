برلماني: سكان القاهرة الكبرى يغارون مما تم في الصعيد

قال النائب عصام هلال، إنَّ حجم العمران الذي عاشت عليه الدولة المصرية تضاعف على مدار السنوات الـ9 الأخيرة، ليصل إلى 13.9% بدلاً من 7% فقط، وظهر من خلال مشروعات المدن الجديدة بالمحافظات وعواصمها، فلا تخلو محافظة منها، بجانب تطوير شبكات النقل والطرق، خاصة في صعيد مصر، ففي كل 25 كيلو، نجد محور مروري على النيل.

وأضاف «هلال»، خلال المؤتمر الختامى لمجلس القبائل والعائلات المصرية فى محافظة أسوان لدعم فلسطين، والمذاع على قناة «إكسترا لايف»، أنَّ مصر لديها مبادرة تعد الأولى من نوعها وغير مسبوقة عالميا، وليس لها نظير في أية دولة أخرى، وهي مبادرة حياة كريمة، التي لمست كل مصري من أبناءنا في الريف.

الصعيد المنسى والريف

وتابع: «كنا نطلق على الصعيد المنسي والريف كذلك، لكن من يسكن القاهرة الكبرى، بدأ يغار مما تم على أرض مصر في الصعيد، وهذا التطوير تم بالتوازي، مع التنمية الإنسانية، وإطلاق مشروعات في كل المجالات في الحضر».