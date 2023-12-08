أمينة خليل تثير الجدل على السجادة الحمراء بمهرجان البحر الأحمر

شاركت الفنانة أمينة خليل، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام ، بمجموعة من الصور لها من خلال حضورها مهرجان البحر الأحمر .

وتالقت أمينة خليل، بإطلالة أنيقة ومميزة مرتدية فستانا باللون الأسود ذات القماش القطيفة كشف عن خصرها المنحوت وأناقتها .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وتتميز أمينة خليل بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد أمينة خليل، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.