بالجينز اللافت.. غادة عبد الرازق تستعرض أناقتها| شاهد

حرصت الفنانة غادة عبد الرازق على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت غادة عبد الرازق في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون جينز غامق و نسقت معه قميص من نفس اللون و الخامة واتسم ببعض التطريزات البسيطة للغاية مما منحها طلة شبابية.

أنتعلت غادة عبد الرازق بوت طويل مع حقيبة يد كبيرة الحجم، تزينت ببعض الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت غادة عبد الرازق على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج الغير مبالغ فيها.

غادة عبد الرازق