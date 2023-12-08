فضل أداء مناسك العمرة.. أحد علماء الأزهر الشريف يوضح

تحدث الشيخ عبدالعزيز النجار، من علماء الأزهر الشريف، عن فضل أداء مناسك العمرة وهل هي واجبة أم سنة.



وقال عبدالعزيز النجار، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا في قوله تعالى «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ»، مردفا أن هذه الأية جعلت الحج شئ والعمر شيئا آخر، مما جعل العلماء ينقسمون إلى قسمين في الحكم هل العمرة واجبة أم سنة.



وفيما يخص فضل العمرة، شار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر» وقال أيضا: «تابعوا بين الحج والعمرة فإنها تنفيان الذنوب والخطايا كما ينفي الكير خبث الحديد».

واستشهد بقول الله عز وجل «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ» لذلك فهي واجبة مرة في العمر، ووفقا لهذا الرأي فإن المسلم إذا تعذر عليه أداء الحج فإن يجوز أداء العمرة ويكون بذلك قضى واجبا على هذا الرأي الفقهي.



