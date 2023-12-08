شريكة حياتي.. حسام غالي يحتفل بعيد ميلاد زوجته| شاهد

هنأ حسام غالي، نجم النادي الأهلي السابق، زوجته بعيد ميلادها، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشر حسام غالي صور تجمعهم معا وعلق قائلًا: عيد ميلاد سعيد لشريكة حياتي وكل سنه وانتي دايما جميله".



وكان قد نفى حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن يكون هو السبب في رحيل بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للفريق، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق.

طريقة رحيل موسيماني عن الأهلي

وقال غالي خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد في برنامج الهدف على قناة أون سبورتس، أن كل ما يتردد غير صحيح، ورحيل أي فرد عن منظومة النادي الأهلي، بيكون بقرار جماعي من المعنيين، ولا يوجد رأي فردي داخل القلعة الحمراء.



وأضاف، أن علاقته بعبد الحفيظ طيبة، مشيرا إلى أنه يتعرض دائما لاتهامات وشائعات بأنه السبب في العديد منالقرارات وهذا عار تماما من لصحة ، لذلك يفضل الصمت ، معربا عن حزنه لهجوم الجماهير عليه في الفترة الماضية وهو لم يحدث معه وهو لاعب ، فكيف يحدث معه وهو في مجلس الإدارة ، وكل هذا الهجوم بسبب شائعات.