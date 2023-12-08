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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدقهلية.. الكشف على 1328 مريضا في قافلة علاجية بكفر بدواي

قافلة طبية
قافلة طبية

وجه الدكتور شريف مكين  وكيل وزارة  الصحة بالد قهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية  استثنائية مشاركة و دعما للمبادرة الرئاسية انت الحياة داخل قرية كفر بدواي مركز المنصورة  وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل .

تم توقيع الكشف على 1328 مريضاً  . وضمت 9 عيادات منهم ( 2باطنة - أطفال -  جراحه  - اسنان - نسا وتنظيم  أسرة ) و3 عيادات من مستشفيات جامعة المنصورة ( أنف و اذن .جلدية و عظام ) في اطار التعاون مع  مؤسسة حياه كريمة.  كذلك  معمل لتحاليل الدم 
كذلك  معمل للطفيليات و معمل أشعة x ray وقد  جاء بيان القافلة ؛ الباطنة 291 ، العظام  152 ؛ الأطفال 183، النساء و تنظيم الأسرة 149 ، الجلدية 149 ؛ الأسنان 123
 كذلك انف واذن 112؛ الجراحة 169
كما تم إجراء    177 تحليلاً مختلفاً  للمرضى 

وتم عمل  فحوصات  لـ 158 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم  ونحو 69 حالة اعتلال كلوى ونحو 116حالة أشعة عادية وموجات صوتيه كما تم تحويل 49 حالة للمستشفيات واصدار 39 قرار علاج على نفقة الدولة.

ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة  على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

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المناطق البعيدة تنظيم أسرة علاج على نفقة الدولة قافلة طبية علاجية وكيل وزارة الصحة وكيل الوزارة وزارة الصحة

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