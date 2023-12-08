الدقهلية.. الكشف على 1328 مريضا في قافلة علاجية بكفر بدواي

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالد قهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية استثنائية مشاركة و دعما للمبادرة الرئاسية انت الحياة داخل قرية كفر بدواي مركز المنصورة وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل .



تم توقيع الكشف على 1328 مريضاً . وضمت 9 عيادات منهم ( 2باطنة - أطفال - جراحه - اسنان - نسا وتنظيم أسرة ) و3 عيادات من مستشفيات جامعة المنصورة ( أنف و اذن .جلدية و عظام ) في اطار التعاون مع مؤسسة حياه كريمة. كذلك معمل لتحاليل الدم

كذلك معمل للطفيليات و معمل أشعة x ray وقد جاء بيان القافلة ؛ الباطنة 291 ، العظام 152 ؛ الأطفال 183، النساء و تنظيم الأسرة 149 ، الجلدية 149 ؛ الأسنان 123

كذلك انف واذن 112؛ الجراحة 169

كما تم إجراء 177 تحليلاً مختلفاً للمرضى

وتم عمل فحوصات لـ 158 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم ونحو 69 حالة اعتلال كلوى ونحو 116حالة أشعة عادية وموجات صوتيه كما تم تحويل 49 حالة للمستشفيات واصدار 39 قرار علاج على نفقة الدولة.

ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

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