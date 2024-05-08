عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحركات سريعة للحد من تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى.. تفاصيل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال السفير مصطفي الشربيني، الخبير الدولي فى تقييم مخاطر المناخ، إنه بمجرد أن حذر العالم من مخاطر التلوث، بدأت الدولة جاهدة فى عمل المشروعات، أخرهم مشروع تم تقييمه بالأمس مع وزيرة البيئة ووزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة.

وأضاف السفير مصطفي الشربيني، الخبير الدولي فى تقييم مخاطر المناخ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود والإعلامية عبيدة أمير، أن هذا المشروع يأتي لتحسين جودة حياة القاهرة الكبري، إضافة إلى الخطط القومية والبنية الأساسية التي تمت خلال الفترة السابقة لتفريغ القاهرة من الإزدحام الشديد.

وتابع السفير مصطفي الشربيني، الخبير الدولي فى تقييم مخاطر المناخ، أن المشروع شارك فيه البنك الدولي بتكلفة 200 مليون دولار، كان يهدف لضبط التغيرات المناخية التي تؤثر على العالم كله بموضوع تلوث الهواء من خلال وضع مشروع وتنفيذه من خمس مكونات.

السفير مصطفى الشربيني مصطفي الشربيني تقييم مخاطر المناخ مخاطر المناخ مخاطر التلوث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من قطر بشأن القصف الإسرائيلي على رفح والاستيلاء على المعبر

تعديل جدول تخفيف أحمال الكهرباء بدءًا من اليوم.. اعرف المواعيد الجديدة

هل تحصل البنت على ذهب الأم بعد وفاتها؟ دار الإفتاء ترد

سيناريو العشري.. نبيل الحلفاوي يعلق على فوز الأهلي برباعية أمام الاتحاد

ميدو بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري: هذه قوة كولر

عكست الاتجاه.. تحرك مفاجئ بأسعار الدواجن اليوم في الأسواق

أشعر بالقيء.. فنانة شهيرة تكشف عن إحساسها أثناء تقديم بعض مشاهد القبلات

بورصة الدواجن والبيض اليوم.. انخفاض أسعار الفراخ ومفاجأة في سعر البانية

ترشيحاتنا

بسبب الامتحانات| تعديل خطة تخفيف أحمال الكهرباء بداية من اليوم على مستوى الجمهورية

قطر تدعو إلى تحرك دولي يحول دون وقوع إبادة جماعية في رفح

أمريكا توقف صفقة أسلحة مرسلة لإسرائيل بسبب رفح الفلسطينية.. تفاصيل

زلزال يضرب ساحل تونجا الجنوبية في المحيط الهادئ

سفراء المناخ يزورون الكاتدرائية المرقسية لتهنئة البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

أشعر بالقيء.. فنانة شهيرة تكشف عن إحساسها أثناء تقديم بعض مشاهد القبلات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هجوم الأفيال في تايلاند| مصرع 150 شخصًا .. وسكان هذه المدن تعاني

فوائد العنب الأحمر قبل النوم وفي جميع الأوقات

عرض جراج سيارات للبيع بنص مليون يورو.. لن تصدق السبب

خبير تغذية يوضح 12 فائدة لـ ورق العنب .. تعرف عليها

فيديو

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

اجتياح رفح الفلسطينية.. أول رد مصري رسمي وتحذير من سياسة حافة الهاوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-