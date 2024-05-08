تحركات سريعة للحد من تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى.. تفاصيل

قال السفير مصطفي الشربيني، الخبير الدولي فى تقييم مخاطر المناخ، إنه بمجرد أن حذر العالم من مخاطر التلوث، بدأت الدولة جاهدة فى عمل المشروعات، أخرهم مشروع تم تقييمه بالأمس مع وزيرة البيئة ووزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة.

وأضاف السفير مصطفي الشربيني، الخبير الدولي فى تقييم مخاطر المناخ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود والإعلامية عبيدة أمير، أن هذا المشروع يأتي لتحسين جودة حياة القاهرة الكبري، إضافة إلى الخطط القومية والبنية الأساسية التي تمت خلال الفترة السابقة لتفريغ القاهرة من الإزدحام الشديد.

وتابع السفير مصطفي الشربيني، الخبير الدولي فى تقييم مخاطر المناخ، أن المشروع شارك فيه البنك الدولي بتكلفة 200 مليون دولار، كان يهدف لضبط التغيرات المناخية التي تؤثر على العالم كله بموضوع تلوث الهواء من خلال وضع مشروع وتنفيذه من خمس مكونات.