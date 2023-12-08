عمرو الجندي لاعب سلة الأهلي: التتويج بدوري المرتبط هديتنا للجماهير

عبر عمرو الجندي، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي عن سعادته بحصد لقب دوري المرتبط للمحترفين، مؤكدًا أن الفريق قدم أداءً مميزًا على مدار الفترة الماضية، مما جعله يستحق التتويج بالبطولة.
أوضح أن لقب البطولة هدية إلى الجماهير، التي كانت داعمة بقوة في أصعب الأوقات، وتستحق أن تفرح ببطولة غالية، وسط موسم صعب للغاية.
وأكمل: «كان مهمًّا للغاية أن ننجح في الفوز بالبطولة، لأنها كانت تمثل لنا هدفًا أساسيًّا إلى جانب بقية البطولات، وسعداء بأننا كنا موفقين وحصدنا بطولة سيكون لها تأثير إيجابي على الموسم بأكمله».
وشدد الجندي على أن الفريق يضم مجموعة من اللاعبين لديهم خبرات وطموحات كبيرة، فيما أشار إلى المساهمة المميزة من جانب فريق الشباب في الفوز باللقب الغالي.