عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو الجندي لاعب سلة الأهلي: التتويج بدوري المرتبط هديتنا للجماهير

عمرو الجندي لاعب
عمرو الجندي لاعب سلة الأهلي

عبر عمرو الجندي، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي عن سعادته بحصد لقب دوري المرتبط للمحترفين، مؤكدًا أن ‏الفريق قدم أداءً مميزًا على مدار الفترة الماضية، مما جعله يستحق التتويج بالبطولة.‏ 

أوضح أن لقب البطولة هدية إلى الجماهير، التي كانت داعمة بقوة في أصعب الأوقات، وتستحق أن تفرح ببطولة غالية، وسط ‏موسم صعب للغاية.‏ 

وأكمل: «كان مهمًّا للغاية أن ننجح في الفوز بالبطولة، لأنها كانت تمثل لنا هدفًا أساسيًّا إلى جانب بقية البطولات، وسعداء بأننا ‏كنا موفقين وحصدنا بطولة سيكون لها تأثير إيجابي على الموسم بأكمله».‏ 

وشدد الجندي على أن الفريق يضم مجموعة من اللاعبين لديهم خبرات وطموحات كبيرة، فيما أشار إلى المساهمة المميزة من ‏جانب فريق الشباب في الفوز باللقب الغالي.‏

النادي الأهلي الأهلى كرة السلة رجال بالنادي الأهلي كرة السلة عمرو الجندي دوري المرتبط للمحترفين دوري المرتبط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سؤال صادم من وائل جمعة لـ كولر بعد تعادل الأهلي أمام بلوزداد

كاش.. تطور عاجل في غرامة لشبونة مع الزمالك.. والأباتشي يجدد موسمين

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل أمام شباب بلوزداد

حق الزمالك .. زيزو يوافق على الرحيل للدوري السعودي |تفاصيل

شريف إكرامي يترك معسكر بيراميدز ويغادر جنوب إفريقيا قبل مباراة صن دوانز

مفاجأة عاجلة للأهلي قبل أول مباراة بكأس العالم للأندية

ضربة جديدة للدولار.. 3 تحركات حكومية لإنهاء أزمة الأخضر ومبلغ ضخم قادم

كتائب القسام تفجر منزلا في خانيونس تحصّن فيه عشرات من جنود الاحتلال

موضوعات متعلقة

المجموعة ولعت.. النجم الساحلي يفوز على الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

رد صادم من أنشيلوتي على انتقال كليان مبابي لريال مدريد

«رجال سلة الأهلي» يتوج بدوري المرتبط للمحترفين

بقيادة رونالدو.. النصر يضرب الرياض برباعية في الدوري السعودي

عاوز أقول كدا للاعبين| تصريح مثير من كولر بعد تعادل الأهلي أمام بلوزداد

مشكلتنا الأزلية | أول تعليق من كولر بعد التعادل أمام شباب بلوزداد

أهلي 2003 يهزم الإسماعيلي في بطولة الجمهورية

مش دايمة .. الحضري يوجه رسالة مثيرة لـ طارق حامد بعد اعتزاله دوليا

ترشيحاتنا

المفتي: المحدثين وضعوا أُسس علم الحديث وبينوا صحيحه من سقيمه.. فيديو

63 يوما من العدوان وقصف ومجازر.. ضياء رشوان يحلل الوضع في غزة

عمومية المحامين تبحث زيادة المعاش خلال انعقاد الجمعية العمومية للنقابة العامة

كرم جبر: توجيهات من الرئيس باحترام الدول وعدم التدخل فى شئونها.. والتغطية الإعلامية للانتخابات تساير أعلى المعايير الدولية

برنامج الأغذية العالمي: لا نستطيع القيام بمهامنا في غزة

رونالدو يحقق رقما تاريخيا جديدا مع النصر السعودي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيتوريا يضع حدا لمسيرة المسمار.. من يعوض غياب طارق حامد مع الفراعنة؟

«سانده على عربية».. هيفاء وهبي تتألق في أحدث ظهور| صور

في ذكراه.. تعرف على جنسية مصمم البيت الأبيض ومشاكله

كلها أيام| موعد انتهاء أزمة السكر.. وهذا ما يجب على المواطن فعله

فيديو

رحيل شقيقه الأكبر.. فاجعة كبرى حلت على الفنان أحمد حلمي

مفاجأة تنتظر الذهب بهذا الموعد.. ماذا يحدث؟

انتهاء أزمة الدولار.. 3 تحركات حكومية عاجلة

توقعات بانقطاع الانترنت عن العالم والسبب غير متوقع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ