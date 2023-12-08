عمرو الجندي لاعب سلة الأهلي: التتويج بدوري المرتبط هديتنا للجماهير

عبر عمرو الجندي، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي عن سعادته بحصد لقب دوري المرتبط للمحترفين، مؤكدًا أن ‏الفريق قدم أداءً مميزًا على مدار الفترة الماضية، مما جعله يستحق التتويج بالبطولة.‏

أوضح أن لقب البطولة هدية إلى الجماهير، التي كانت داعمة بقوة في أصعب الأوقات، وتستحق أن تفرح ببطولة غالية، وسط ‏موسم صعب للغاية.‏

وأكمل: «كان مهمًّا للغاية أن ننجح في الفوز بالبطولة، لأنها كانت تمثل لنا هدفًا أساسيًّا إلى جانب بقية البطولات، وسعداء بأننا ‏كنا موفقين وحصدنا بطولة سيكون لها تأثير إيجابي على الموسم بأكمله».‏

وشدد الجندي على أن الفريق يضم مجموعة من اللاعبين لديهم خبرات وطموحات كبيرة، فيما أشار إلى المساهمة المميزة من ‏جانب فريق الشباب في الفوز باللقب الغالي.‏