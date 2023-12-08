كيجو أفضل لاعب في دوري المرتبط لكرة السلة

توج مصطفى كيجو، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، بجائزة أفضل لاعب في دوري المرتبط للمحترفين، الذي حصده الفريق بعد الفوز على فريق سموحة في مباراة إياب نهائي البطولة التي أقيمت على صالة حسن مصطفى بنتيجة 91-81.
وظهر كيجو بشكل مميز خلال الفترة الأخيرة، وأسهم بقوة في تتويج الفريق باللقب للمرة الرابعة على التوالي.
وكان الفريق قد حسم لقب البطولة بعد فوزه في مباراة الذهاب 83-54، مع فوز فريق 18 سنة على سموحة ذهابًا بنتيجة 78-74، وإيابًا بنتيجة 71-62.
وبهذا الفوز، حقق الفريق رقمًا قياسيًّا بعد أن حصد البطولة للمرة التاسعة في تاريخه، ليصبح الأكثر تتويجًا باللقب.