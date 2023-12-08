حلمي النمنم: الدولة قبل 2011 كانت تُدار بمنطق «يوم بـ يوم»| فيديو

وثُق حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، شهادته عن التجربة المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة، متحدثًا عن التحديات التي واجهت الدولة، والإنجازات التي تحققت في قطاع الثقافة.

وأضاف “النمنم ” خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، عبر فضائية "إكسترا نيوز": فترة ما قبل 2011، كنت أرى أن الدولة المصرية تواجه مشكلة كبيرة فهي غير قادرة علي التجدد، وهناك نوع من التكلس وإدارة الدولة بمنطق يوم بـ يوم".

وتابع: "في عام 2000 وبالتزامن مع الانتخابات.. كان هناك حوار أسبوعي تُجريه جريدة المصور، وتم دعوة كمال الشاذلي له، ودار حوار حاد بيننا حول ممارسات الفساد الموجودة في الدولة".



وتابع: “الشاذلي” قال لي ده كلام بيتقال في الشارع، وطلب ممن يملك الأدلة التقدم بها لجهات التحقيق.



ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.