حلمي النمنم: مصر أول من تصدى للمخطط الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن مشهد انتخابات الرئاسة المصرية في الخارج كان مشهدا رائعا، وتجسد في صورة الملك السابق أحمد فؤاد الثاني وخروجه للتصويت والإدلاء بصوته في الاستحقاق الرئاسي وإعلان تأييده وصوته للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

وأضاف حلمي النمنم، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن مصر والأردن تتصديان بقوة فيما تتعرض له القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الدولتين الوطنيتين رفضتا فكرة التهجير القسري لسكان قطاع غزة.

وتابع وزير الثقافة الأسبق، أن الدولة المصرية هي أول من تصدت للمخطط الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الدولتين أكدتا ضرورة حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية.

الأمن القومي المصري

وأشار حلمي النمنم إلى أن مصلحة الدولة الوطنية وجود قيادة واعية ورشيدة وجيش قوي، وهو ما يوجد الآن بالدولة المصرية، وما ساعد في الحفاظ على الأمن القومي المصري والحدود المصرية.