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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حلمي النمنم: لم أرغب في تولي وزارة الثقافة بعهد إبراهيم محلب.. فيديو

حلمي النمنم
حلمي النمنم

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إنه طُلب منه تولي وزارة الثقافة في وزارة المهندس إبراهيم محلب الأولى، معبرًا:" لم أكن مرحب بدخول الوزارة، ولهذا تلقيت اتصال هاتفي من الوزير فخري عبد النور وقال لي يا أستاذ حلمي مش شايف إن البلد تستحق أن نضحي من أجلها، وكان ردي بأن البلد تستحق أكثر من ذلك، وبعد هذا الاتصال تلقيت اتصال آخر من المهندس إبراهيم محلب ليطلب مقابلتي، وبالفعل ذهبت لمقابلته بشكل شخصي، ويمكن القول أن هذا اللقاء استمر لأكثر من ساعتين وثلث".

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تولي وزارة الثقافة 


وأكد حلمي النمنم، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الدكتور جابر عصفور طلب منه تولي رئاسة دار الكتب، وبالفعل استمر في هذا المنصب حتى تولى منصبه في وزارة الثقافة.


وتابع:" عندما ذهبت لدار الكتب كان في خيالي تولي دار الوثائق، بسبب خوفي على الوثائق المصرية من الضياع والهلاك والإهمال، وكنت مؤمن بصورة كبيرة بضرورة نشر بعض الوثائق التي مر عليها سنوات كثيرة داخل الدار لتسهيل البحث على الباحثين، وبالفعل قمنا بنشر بعض الوثائق مثل وثائق النصرة المصرية للقضية الفلسطينية من قبل مجيء الاحتلال الصهيوني".

 

حلمي النمنم

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