صحف الكويت|أمريكا تفشل قرارًا بمجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار في غزة.. وحماس : الفيتو غير إنساني ولا أخلاقي .. 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي أطفال ونساء

إدارة بايدن طلبت من الكونجرس الموافقة على بيع 45 ألف قذيفة لإسرائيل

وزير الخارجية السعودي: يجب وقف إطلاق النار في غزة

شكري: مصداقية النظام الدولي على المحك.. والفلسطينيون واعون بمحاولات تهجيرهم

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري وتطورات الأوضاع في قطاع غزة

ونقلت "الأنباء" عن وزير الخارجية المصري سامح شكري قوله :" التحديات التي برزت من الصراع في غزة كبيرة بالفعل، وهناك احتمال لتصاعدها وتوسعها في المنطقة".

وشدد شكري في ندوة لوزراء خارجية المجموعة العربية في مركز ويلسون بواشنطن، على أن الوضع الحالي غير قابل للاستمرار، و"يجب إيجاد حل وتحقيق السلم"، مؤكدًا تجاهل الأفق السياسي أدى إلى استمرار تدهور الأوضاع وتدهور المنطقة، ودخولها إلى عدم الاستقرار.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن الولايات المتحدة أفشلت مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو الى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" في غزة رغم ضغوط الأمين العام الذي ندد "بالعقاب الجماعي" الذي يتعرض له الفلسطينيون.

واستخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد النص الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة فيما صوّتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار، وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت على مشروع القرار.

وذكرت "الجريدة" أن حركة حماس أعلنت تنديدها بقوة باستخدام الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية في قطاع غزة.

ووصفت الحركة موقف واشنطن بأنه "لا أخلاقي ولا إنساني". وقال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحماس إن "عرقلة أمريكا صدور قرار بوقف النار، مشاركة مباشرة للاحتلال في قتل أبناء شعبنا، وارتكاب المزيد من المجازر والتطهير العرقي".

وركزت "الأنباء" على تصريجات مسؤولين أمريكيين، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طلبت من الكونجرس الموافقة على بيع 45 ألف قذيفة لدبابات "ميركافا" لإسرائيل، من أجل استخدامها في الحرب الحالية على قطاع غزة. ويأتي هذا الطلب وسط مخاوف العديد من الأمريكيين، بما في ذلك مسؤولين في العديد من القطاعات، بشأن استخدام الأسلحة الأميركية في الحرب الإسرائيلية التي سقط خلالها آلاف المدنيين في غزة.

ونقلت "الجريدة" عن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قوله إن هناك ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في غزة، وأن يلتزم الجميع بالسلام، مؤكداً ضرورة وقف إطلاق النار في القطاع.

وأضاف وزير الخارجية السعودي في ندوة لوزراء خارجية المجموعة العربية في "مركز ويلسون" بواشنطن: "أنا أؤمن بأهمية المجتمع الدولي، ولكن يجب أن يكون لكل منا دور، وخاصة في الشرق الأوسط"، مضيفاً: "تكلمنا لوقت طويل عن حل الدولتين، وهناك إجماع دولي أنه هو الحل، ولكننا لم نقم بما يكفي لتحقيق ذلك".

وأشارت "الوطن" إلى أن وزارة الصحة في قطاع غزة، أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 17 ألفاً و487 ضحية، في اليوم الـ63 للحرب الإسرائيلية على القطاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة: "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ بدايته إلى 17 ألفاً و487 شهيداً، وإصابة 46 ألف 480 مواطناً"، موضحاً أن 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي من الأطفال والنساء.

ونقلت "الراي" عن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قوله إن الأوضاع اللازمة لتقديم المساعدات بشكل فعال في قطاع غزة "لم تعد موجودة"، وأنه لا توجد حماية فعالة للمدنيين في غزة، كما لا يوجد مكان آمن في القطا، داعيًا إلى وقف إطلاق النار لـ"أسباب إنسانية"، مؤكداً أن الأمم المتحدة ملتزمة بالبقاء ومساعدة شعب غزة، لكن ظروف توفير المساعدات الإنسانية لم تعد قائمة.