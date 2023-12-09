تهاجم الأطفال| القصة الكاملة لسيدة الشيخ زايد.. والداخلية تحسم الأمر

تداول رواد على شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوت، لإحدى السيدات تحذر فيه سكان منطقة الشيخ زايد، من سيدة مهتزة نفسية، تقوم بالاعتداء العشوائي على أطفال وسيدات بسلاح أبيض بشكل مباغت في الشوارع.

سيدة الشيخ زايد

سيدة الشيخ زايد

المقاطع تم تداولها على نطاق واسع، ما أثار حالة من الذعر لدى العديد من المواطنين وخاصة سكان أكتوبر، بعدما أكدت المتحدثة في المقطع الصوتي أن السيدة المذكورة لا تزال متواجدة في نطاق المدينة، وزعمت أنه تم إصابة العديد من الأطفال بجروح خطيرة جراء التعدي عليهم بسكين، ليتم نقلهم لعدة مستشفيات وهم في حالة صحية حرجة، وتم تداول فيديو مسجل بواسطة كاميرا مراقبة مدته 30 ثانية، لسيدة تبدو في حالة نفسية غير متزنة وتبدو عليها إصابة بالقدم حيث أنه ظهرت وهي تسير بشكل غير مألوف وما أثار حالة من الفزع والذعر بين من أطلعوا عليه.

حقيقة وجود سيدة الشيخ زايد

الأمر الذي دفع وزارة الداخلية إلى إصدار بيان رسمي لكشف ملابسات المنشورات والمقاطع المتداولة لطمأنة المواطنين ودحض المغالطات الواردة في المنشورات.

الداخلية تكشف حقيقية سيدة الشيخ زايد

قالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه بالنسبة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو تظهر خلاله إحدى السيدات تركض بمدخل أحد العقارات بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة، والادعاء باعتدائها على المواطنين وتسببها في إصابة عدد من الأطفال.

وأكدت الوزارة في بيانها، أنه بالفحص أمكن التوصل إلى القائمة على نشر مقطع الفيديو المشار إليه (إحدى السيدات - مقيمة بمنطقة الشيخ زايد)، وباستدعائها وسؤالها أفادت بأنها بتاريخ 18 نوفمبر الماضي وحال مشاهدتها لسيدة ترتدي ملابس رثة وذات شعر أشعث ويبدو عليها علامات الاهتزاز النفسي تحاول دخول العقار محل سكنها، وحال نهرها قامت بالعدو خارج العقار وأكدت عدم تعرضها لها بالقول أو الفعل أو إحداث أي تلفيات بالعقار محل سكنها وأنها لم تقم بإبلاغ الأجهزة الأمنية واكتفت بنشر مقطع الفيديو المشار إليه في أوساط معارفها لتحذيرهم منها.

الداخلية

وبالنسبة لما تم تداوله بمقطع صوتي يتضمن الزعم بتعدي المذكورة على عدد من الأطفال ودخول بعض الحالات لمستشفى (زايد العام وزايد التخصصي بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة) تبين عدم صحة ذلك، حيث لم تتلقى الأجهزة الأمنية أية بلاغات في هذا الشأن وبمراجعة القائمين على المشفيين لم يُستدل على استقبالهما أية حالات وفقاً لما ورد بتلك المزاعم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري استكمال الفحص لتحديد المذكورة والقائمين على ترويج تلك المزاعم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.