عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تهاجم الأطفال| القصة الكاملة لسيدة الشيخ زايد.. والداخلية تحسم الأمر

سيدة الشيخ زايد
سيدة الشيخ زايد

تداول رواد على شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوت، لإحدى السيدات تحذر فيه سكان منطقة الشيخ زايد، من سيدة مهتزة نفسية، تقوم بالاعتداء العشوائي على أطفال وسيدات بسلاح أبيض بشكل مباغت في الشوارع.

سيدة الشيخ زايد 

سيدة الشيخ زايد

المقاطع تم تداولها على نطاق واسع، ما أثار حالة من الذعر لدى العديد من المواطنين وخاصة سكان أكتوبر، بعدما أكدت المتحدثة في المقطع الصوتي أن السيدة المذكورة لا تزال متواجدة في نطاق المدينة، وزعمت أنه تم إصابة العديد من الأطفال بجروح خطيرة جراء التعدي عليهم بسكين، ليتم نقلهم لعدة مستشفيات وهم في حالة صحية حرجة، وتم تداول فيديو مسجل بواسطة كاميرا مراقبة مدته 30 ثانية، لسيدة تبدو في حالة نفسية غير متزنة وتبدو عليها إصابة بالقدم حيث أنه ظهرت وهي تسير بشكل غير مألوف وما أثار حالة من الفزع والذعر بين من أطلعوا عليه.

أبو العلا: الفوز على ساجرادا مهمًا..هذه رسالتي للاعبي الزمالك

آية سماحة تعلق على دورها في "على باب العمارة"

حقيقة وجود سيدة الشيخ زايد

الأمر الذي دفع وزارة الداخلية إلى إصدار بيان رسمي لكشف ملابسات المنشورات والمقاطع المتداولة لطمأنة المواطنين ودحض المغالطات الواردة في المنشورات.

الداخلية تكشف حقيقية سيدة الشيخ زايد

قالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه بالنسبة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو تظهر خلاله إحدى السيدات تركض بمدخل أحد العقارات بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة، والادعاء باعتدائها على المواطنين وتسببها في إصابة عدد من الأطفال.

وأكدت الوزارة في بيانها، أنه بالفحص أمكن التوصل إلى القائمة على نشر مقطع الفيديو المشار إليه (إحدى السيدات - مقيمة بمنطقة الشيخ زايد)، وباستدعائها وسؤالها أفادت بأنها بتاريخ 18 نوفمبر الماضي وحال مشاهدتها لسيدة ترتدي ملابس رثة وذات شعر أشعث ويبدو عليها علامات الاهتزاز النفسي تحاول دخول العقار محل سكنها، وحال نهرها قامت بالعدو خارج العقار وأكدت عدم تعرضها لها بالقول أو الفعل أو إحداث أي تلفيات بالعقار محل سكنها وأنها لم تقم بإبلاغ الأجهزة الأمنية واكتفت بنشر مقطع الفيديو المشار إليه في أوساط معارفها لتحذيرهم منها.

الداخلية 

وبالنسبة لما تم تداوله بمقطع صوتي يتضمن الزعم بتعدي المذكورة على عدد من الأطفال ودخول بعض الحالات لمستشفى (زايد العام وزايد التخصصي بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة) تبين عدم صحة ذلك، حيث لم تتلقى الأجهزة الأمنية أية بلاغات في هذا الشأن وبمراجعة القائمين على المشفيين لم يُستدل على استقبالهما أية حالات وفقاً لما ورد بتلك المزاعم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري استكمال الفحص لتحديد المذكورة والقائمين على ترويج تلك المزاعم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

الشيخ زايد سيدة الشيخ زايد حقيقة وجود سيدة الشيخ زايد الداخلية تكشف حقيقية سيدة الشيخ زايد وزارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تشتري أوبو رينو 11 ولا Reno 11 Pro.. مقارنة هتوضحلك الفرق

أمطار خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من غطاء سحابي يغطي البلاد

اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024.. من هنا

وفاة ملحن شهير تعاون مع عمرو دياب وتامر عاشور

صدمة| كولر يحسم الجدل ويكشف سر استبعاد عبد القادر من مباريات الأهلي

بيان عاجل من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف إطلاق النار

بيان عاجل من حركة حماس تعليقا على فشل مشروع وقف إطلاق النار

تغريم لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام شباب بلوزداد..ابراهيم سعيد يفجر مفاجأة

موضوعات متعلقة

نائب رئيس الإمارات: ملتزمون بالعمل الجاد من أجل كوكب الأرض

هل الدعاء باسم الأم مستجاب والنداء يوم القيامة بأسماء الأمهات؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

الخشت لـ صدى البلد: «قصر عيني» جديد في 6 أكتوبر.. و"القاهرة" ضمن أفضل 50 جامعة عالمية

زيارة أخوية .. أمير قطر يصل أبوظبي

اتحرش بيا وقلعني الحجاب .. تطور صادم في مشاجرة ابنة هبة قطب بمول شهير

العاهل الأردني يغادر الإمارات بعد إجراء محادثات مع محمد بن زايد

أنا محترمة.. القصة الكاملة للتعدي على الفنانة منى فاروق في الشيخ زايد

رواتب 45 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الآن

ترشيحاتنا

أجهزة تجسس.. رسالة عاجلة من الأمن الداخلي بغزة لمواطني القطاع

بعد الفيتو.. ماذا دار بين وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية وبلينكن

إبراهيم سعيد: الزمالك يشارك في كأس الرابطة بالشباب وأحمد مجدي يقود الفريق

اعرف عناوين جميع لجان الوافدين في الانتخابات الرئاسية 2024 بالقاهرة.. مستندات

تهاجم الأطفال| القصة الكاملة لسيدة الشيخ زايد.. والداخلية تحسم الأمر

تضم 10 آلاف نازح.. الاحتلال يحاصر مدرسة خليفة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل أم علي بمذاق لا يقاوم

في ذكراه.. صور نادرة لـ كرم مطاوع مع زوجته الأولى وأولاده

لن تصدق.. سعر فستان يسرا في ختام مهرجان البحر الأحمر يثير الجدل| شاهد

بفستان جريء.. شمس الكويتية تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

فيديو

خلال زيارته للسعودية.. بوتين يقع في خطأ فادح ومحمد بن سلمان يتدخّل| «فيديوجراف»

بوادر أزمة بين الأهلي واتحاد الكرة بسبب حسين الشحات.. ماذا جري/فيديو جراف

وجه مخيف وقدم واحدة.. سيدة تثير الذعر في منطقة الشيخ زايد| فيديوجراف

قاضي الأنسانية يثير الجدل بمقطع فيديو.. لن تتوقع ماذا طلب من متابعيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ