آية سماحة تعلق على دورها في "على باب العمارة"

استضاف برنامج "معكم منى الشاذلي" في حلقة اليوم الجمعة، نجوم مسلسل "على باب العمارة" الذي عُرض مؤخرًا عبر منصة watch it والذي شهد نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه الأول خاصة للفنان الشاب حاتم صلاح بطل المسلسل وكذلك النجوم المشاركون في المسلسل ومنهم آية سماحة.

وخلال اللقاء قالت الفنانة آية سماحة، إنه استمتعت بالعمل مع الفنان حاتم صلاح في مسلسل "على باب العمارة"، مشيرة إلى انه فنان موهوب ويضيف لأى عمل فنى، بالإضافة إلى أنه بيمثل حلو".

وتابعت آية سماحة، أنه تعاونت معه فى مسلسل "الصفارة" فى موسم رمضان الماضى، وقدم دورا مختلفا وحقق نجاحا كبيرا، وناس كتير فكراني اني بمثل من سنة ولكني بمثل من بدري".



