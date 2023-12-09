عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

آية سماحة تعلق على دورها في "على باب العمارة"

الفنانة آية سماحة
الفنانة آية سماحة

استضاف برنامج "معكم منى الشاذلي" في حلقة اليوم الجمعة، نجوم مسلسل "على باب العمارة" الذي عُرض مؤخرًا عبر منصة watch it والذي شهد نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه الأول خاصة للفنان الشاب حاتم صلاح بطل المسلسل وكذلك النجوم المشاركون في المسلسل ومنهم آية سماحة.

txt

حاتم صلاح وأبطال "على باب العمارة" ضيوف منى الشاذلي.. غدا

وخلال اللقاء قالت الفنانة آية سماحة، إنه استمتعت بالعمل مع الفنان حاتم صلاح في مسلسل "على باب العمارة"، مشيرة إلى انه فنان موهوب ويضيف لأى عمل فنى، بالإضافة إلى أنه بيمثل حلو".
وتابعت آية سماحة، أنه تعاونت معه فى مسلسل "الصفارة" فى موسم رمضان الماضى، وقدم دورا مختلفا وحقق نجاحا كبيرا، وناس كتير فكراني اني بمثل من سنة ولكني بمثل من بدري".

 

آية سماحة على باب العمارة الفنانة أية سماحة الفنان حاتم صلاح برنامج معكم منى الشاذلى برنامج معكم مسلسل على باب العمارة مسلسل الصفارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تشتري أوبو رينو 11 ولا Reno 11 Pro.. مقارنة هتوضحلك الفرق

سؤال صادم من وائل جمعة لـ كولر بعد تعادل الأهلي أمام بلوزداد

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل أمام شباب بلوزداد

أمطار خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من غطاء سحابي يغطي البلاد

بيان عاجل من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف إطلاق النار

تغريم لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام شباب بلوزداد..ابراهيم سعيد يفجر مفاجأة

صدمة| كولر يحسم الجدل ويكشف سر استبعاد عبد القادر من مباريات الأهلي

كتائب القسام تفجر منزلا في خانيونس تحصّن فيه عشرات من جنود الاحتلال

موضوعات متعلقة

بعد مشاركته في "على باب العمارة".. حاتم صلاح يوجه رسالة لـ أحمد أمين

ترشيحاتنا

صحف الكويت|أمريكا تفشل قرارًا بمجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار في غزة.. وحماس : الفيتو غير إنساني ولا أخلاقي .. 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي أطفال ونساء

فوائد سورة يس.. لقضاء الحاجة وللزواج

البلدي بـ 220 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم السبت

أخبار التكنولوجيا|يلون ماسك يدعو لطرد رئيس شركة ديزني.. روسيا تدرس حظر الهواتف المحمولة بالمدارس

لأول مرة تسريب أسرار عسكرية لـ إسرائيل والصين.. عالم أمريكي يكشف التفاصيل

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت 9-12-2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معجزة علمية.. مخلوق بحري يحمل طوق النجاة لمرضى السرطان|إليك التفاصيل

أبرزها آل نهيان.. 3 عائلات عربية تتصدر قائمة الأغنى في العالم

برج العذراء وحظك اليوم السبت 9 ديسمبر 2023| فرص شغل وفلوس

برج الأسد وحظك اليوم السبت 9 ديسمبر 2023| مافيش مشاكل

فيديو

تنفطرله القلوب.. طفل يبكي بحرقة بعد قصف الاحتلال لمنزله| شاهد

مقطع فيديو لتدافع وتشابك الناس بالأيدي في تونس بمتجر يثير الجدل|شاهد

رحيل شقيقه الأكبر.. فاجعة كبرى حلت على الفنان أحمد حلمي

مفاجأة تنتظر الذهب بهذا الموعد.. ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ