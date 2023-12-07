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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حاتم صلاح وأبطال "على باب العمارة" ضيوف منى الشاذلي.. غدا

صدى البلد

يستضيف برنامج "معكم منى الشاذلي" في حلقة غد الجمعة فى العاشرة مساء نجوم مسلسل "على باب العمارة" الذي عُرض مؤخرًا عبر منصة watch it والذي شهد نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه الأول خاصة للفنان الشاب حاتم صلاح بطل المسلسل وكذلك النجوم المشاركون في المسلسل.

يتحدث كل من حاتم صلاح والفنان محمد محمود عن المسلسل وكواليس تصويره والتي جاءت في إطار كوميدي يشير إلى أن سكان العمارة التي تدور فيها أحداث المسلسل كل منهم خلفه حكاية اجتماعية مؤلمة أو تتضمن أزمة يقف المسلسل عندها بشكل اجتماعي كوميدي.

كما يتحدث الضيوف خلال اللقاء عن مدى التشابه الكبير بين طبيعة سكان العمارة وعائلاتها في دراما المسلسل مع الواقع الموجود في أغلب الأحياء والمناطق السكنية في مصر والمفارقات التي تتشابه بين الواقع والدراما التي وجدوها في سيناريو المسلسل وكانت سببًا في اقتراب الجمهور من المسلسل عند مشاهدته.
 

يتكون المسلسل من 10 حلقات وتعرض منه حلقتان أسبوعياً كل أربعاء، وهو من بطولة الفنان حاتم صلاح ويجسد الشخصية الرئيسية "عوض" والفنان محمد رضوان في شخصية حامد وآية سماحة في شخصية نوسة ومحمد محمود، محمد عبد العظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، أمير عيد الواحد ، بوسي الشامي.

 

 

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