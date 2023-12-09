بسبب صخرة مكتوب عليها عبارة عن فلسطين.. سلمى أبو ضيف: مشهدى المفضل

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورة من مشهد لها مسلسل “زينهم”، والذى يعرض حاليا، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وظهرت فى الصورة سلمى أبو ضيف فى مدينة الإسكندرية بجانب صخرة مكتوب عليها “فلسطين ليست محتوى.. غزة تموت”.

وعلقت سلمى أبو ضيف على الصورة قائلة: “حقيقي مشهدي المفضل في زينهم أثناء التصوير في الإسكندرية.. دائماً في القلب”.

وشاركت الفنانة سلمى أبو ضيف صور جديدة عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وذلك خلال حضورها العرض الأول لفيلمها العالمي "أنف وثلاث عيون"، والذي يعرض ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وظهرت بإطلالة ساحرة ومختلفة.

سعر فستان سلمى أبو ضيف في مهرجان البحر الأحمر

واختارت سلمى أبو ضيف فستانا طويلا وبأكمام طويلة باللون الأسود، وبقطعة شفافة من منطقة الصدر، وبفتحة من منطقة الصدر وأسفل الفستان، واختارت حذاءً لامعا باللون النبيتي ليتناسب مع إطلالتها.

وكان فستان سلمى أبو ضيف من تصميم مصمم الأزياء حارث هاشم، ووصل سعره إلى 47 ألف جنيه مصري.

وقامت سلمى أبو ضيف بلم خصلات شعرها إلى الوراء بعمله كحكة بتسريحة انسيابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت سلمى أبو ضيف إطلالتها بلمسات ناعمة من المكياج، فقامت باختيار اللون البني القاتم كأحمر شفاه، مع الماسكرا، والآي لاينر والكحل باللون الأبيض، والآي شادو باللون الأبيض.

ولم تتكلف سلمى أبو ضيف في ارتداء الإكسسوارات، فقد اختارت قرطين ناعمين باللون النحاسي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.