عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب صخرة مكتوب عليها عبارة عن فلسطين.. سلمى أبو ضيف: مشهدى المفضل

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورة من مشهد لها مسلسل “زينهم”، والذى يعرض حاليا، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”. 

وظهرت فى الصورة سلمى أبو ضيف فى مدينة الإسكندرية بجانب صخرة مكتوب عليها “فلسطين ليست محتوى.. غزة تموت”. 

وعلقت سلمى أبو ضيف على الصورة قائلة: “حقيقي مشهدي المفضل في زينهم أثناء التصوير في الإسكندرية.. دائماً في القلب”. 

وشاركت الفنانة سلمى أبو ضيف صور جديدة عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وذلك خلال حضورها العرض الأول لفيلمها العالمي "أنف وثلاث عيون"، والذي يعرض ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وظهرت بإطلالة ساحرة ومختلفة.

وفاة ملحن شهير تعاون مع عمرو دياب وتامر عاشور

وفاة أسطورة هوليوود عن عمر يناهز 83 عاما

دهب وقبلة صادمة.. هجوم نارى على حمو بيكا وزوجته بسبب صور جديدة

في ذكراه.. صور نادرة لـ كرم مطاوع مع زوجته الأولى وأولاده

سعر فستان سلمى أبو ضيف في مهرجان البحر الأحمر

واختارت سلمى أبو ضيف فستانا طويلا وبأكمام طويلة باللون الأسود، وبقطعة شفافة من منطقة الصدر، وبفتحة من منطقة الصدر وأسفل الفستان، واختارت حذاءً لامعا باللون النبيتي ليتناسب مع إطلالتها.

وكان فستان سلمى أبو ضيف من تصميم مصمم الأزياء حارث هاشم، ووصل سعره إلى 47 ألف جنيه مصري.

وقامت سلمى أبو ضيف بلم خصلات شعرها إلى الوراء بعمله كحكة بتسريحة انسيابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت سلمى أبو ضيف إطلالتها بلمسات ناعمة من المكياج، فقامت باختيار اللون البني القاتم كأحمر شفاه، مع الماسكرا، والآي لاينر والكحل باللون الأبيض، والآي شادو باللون الأبيض.

ولم تتكلف سلمى أبو ضيف في ارتداء الإكسسوارات، فقد اختارت قرطين ناعمين باللون النحاسي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

سلمى ابو ضيف الفنانة سلمى أبو ضيف مسلسل “زينهم” أفلام سلمى أبو ضيف فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024.. من هنا

تحرك عاجل من إدارة الأهلي بعد التعادل مع شباب بلوزداد.. تفاصيل

صدمة| كولر يحسم الجدل ويكشف سر استبعاد عبد القادر من مباريات الأهلي

بيان عاجل من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف إطلاق النار

تشتري أوبو رينو 11 ولا Reno 11 Pro.. مقارنة هتوضحلك الفرق

أول تعليق من إيران على الفيتو الأمريكي لمنع وقف إطلاق النار بغزة

بسبب الأهلي|مفاجأة مدوية.. الزمالك يرفض مشاركة أحمد فتوح في المباريات

وفاة ملحن شهير تعاون مع عمرو دياب وتامر عاشور

موضوعات متعلقة

وفاة أسطورة هوليوود عن عمر يناهز 83 عاما

إيرادات الأفلام.. آسر ياسين يصدم حسن الرداد وبيومى فؤاد نمبر 6

في ذكراه.. صور نادرة لـ كرم مطاوع مع زوجته الأولى وأولاده

نسمة عبد العزيز تحيى حفلا موسيقيا على مسرح سيد درويش

وفاة ملحن شهير تعاون مع عمرو دياب وتامر عاشور

يسرا اللوزى تشارك بتقديم منولوجات عن عزة

إجمالى إيرادات الأفلام.. كريم عبد العزيز ينتصر على الجميع وأمير كرارة يلاحقه

إيرادات الأفلام.. حسن الرداد يتفوق على الجميع وبيومى فؤاد نمبر 4

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي وبوتين يؤكدان أهمية مواصلة التحرك الجاد لوقف إطلاق النار في غزة

منتجات إستراتجية تعرض لأول مرة.. مشاركة مميزة للإنتاج الحربى في EDEX 2023

هيئة الدواء توضح أهمية فيتامين ب 12 «كوبالامين»

12 مليار دولار.. مبلغ ضخم ينعش خزينة مصر وإعلان سار بشأن الدولار

حقيقة خلافها مع أنغام وغضب رانيا يوسف.. أسما إبراهيم تكشف أسرار برنامجها

تعرف على آليات تلقي النيابة الإدارية لشكاوي المواطنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتجنب الإغماء المفاجئ.. جمال شعبان يكشف عن الوصايا العشر لمرضى الضغط المنخفض

برقم غير متوقع.. سعر فستان الإعلامية أسماء إبراهيم في دبي يثير الجدل

بملابس كاجوال.. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

إصابات خطيرة| مرض يصيب العين يضرب جنود جيش الاحتلال.. الحكاية من أولها

فيديو

بعد إجراء فحوصات طبية.. قاضي الرحمة يكشف خبرًا حزينًا لمتابعينه

خربشة الوش مفيهاش معلش.. طبيبة تكشف عن مرض نهايته الموت.. فيديوجراف

خلال زيارته للسعودية.. بوتين يقع في خطأ فادح ومحمد بن سلمان يتدخّل| «فيديوجراف»

بوادر أزمة بين الأهلي واتحاد الكرة بسبب حسين الشحات.. ماذا جري/فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ